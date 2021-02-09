Учасник Improv Live Show – про народження сина

Зірка Нового каналу поділився емоціями і враженнями від спільних пологів

Імпровізатор Костя Трембовецький з Improv Live Show не лише професіонал своєї справи, а й батько 5-річного сина Мілана. І, як виявилося, Костя належить до тих сучасних батьків, які пройшли через партнерські пологи. Про це він розповів на своєму YouTube-каналі «САМИЗДАТ» у новому випуску «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ ЗЛОЙ ПОДКАСТ».

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Костя Трембовецький упевнений, що чоловік обов’язково має бути присутнім при народженні його дитини. Імпровізатор вважає, що після цього такий незабутній момент вже не буде здаватися чудовим.

– Я взагалі не розумію, як можна не бути присутнім при пологах. Жінкам важко це переносити, знаю, що просто не можна не бути поруч у такий момент. Дружина зі мною прощалася, говорила: «Передай синові, що я його любила». Тобто, настільки їй було боляче. Я здивований, що є не партнерські пологи. Мені здається, що вони не можуть бути суперзахоплюючим моментом, тому що це кінець суперважкого періоду, це як результат праці. Сам не працював, але спостерігав. Це було жахливо. Хвилювався, все бачив одним кадром. У кінці в тебе не захоплення, а якесь спустошення або умиротворення. Може, у тих батьків, які не були присутні на пологах, захват. А коли ти бачив, як це сталося, це не диво, це хуууух… (сміється). Так, безумовно, радісно! Коли дитина вперше лежить на тобі, приємно відчувати це тепло, просто прекрасне почуття, – поділився Костя Трембовецький.

Не пропусти другий сезон Improv Live Show з 23 березня о 20:00 на Новому каналі