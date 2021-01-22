Діджитал-тренди 2021 від Олександра Педана

Ведучий Нового каналу дав поради щодо актуалізації контенту в соціальних мережах

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан вже довгі роки доволі успішно веде свої соціальні мережі. Лише на його Instagram підписано 640 тисяч користувачів. Він регулярно досліджує тенденції та новинки у сфері діджиталу, щоб його контент залишався актуальним. Нещодавно Саша ознайомився з маркетинговими дослідженнями компаній Hubspot і Talkwalker та почерпнув для себе багато корисної інформації. Тому Олександр Педан вже розпланував свій контент та напрямки роботи у 2021 році:

– Це дуже круто, коли ти можеш не просто дуркувати у соціальних мережах. У мене дуже жваво почав заходити, контент, який несе корисну інформацію: поради, рецепти, мій досід. Однією з основних тем, яка буде висвітлюватися на моїх сторінках, це стосунки батьків і дітей. Користувачі просять ділитися досвідом мого батьківства. І найголовніше, що буде більше контенту зі зйомок Нового каналу, бо людям цікаво знати про мої проекти – Improv Live Show та «Екси». Також я не буду забувати про спорт, тревел та мої соціальні ініціативи.

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Також Олександр Педан вирішив поділитися і з іншими актуальними діджитал-трендами на 2021 рік.

User generated content

– У 2021-му маркетологи виробляють не контент, а інструменти для його створення користувачами: шаблони, маски, інтерактивні ігри. Згадайте #педанaway – сторіси та пости робили ВИ, коли мені просто варто було дати завдання. Якщо розглянути масштабніші приклади, то такі компанії як @apple чи @starbucks наповнюють свій Instagram суто тим контентом, який створюють користувачі: фотки, зроблені на айфон чи стаканчик вашого лате в руках. Коли ви робите фотку і позначаєте бренд, це і є UGC.

Remixing

– В умовах локдауну, при обмеженні можливості вийти зі свого житла, повернулися різноманітні челенджі. Наприклад, челенджі в Tik Tok. Або ж згадайте різні Insta-виклики #PillowChallenge чи #фешнтрешн, Ice Bucket Challenge. По суті, вони існували вже давно, але пікової популярності набули під час карантину.

Інтерактивний відеоконтент

– В умовах 2020-го відеоконтент набрав ще більших обертів як імітація живого та більш близького спілкування:

Ask Video (в народі кажуть запитання/відповідь)

15-секундні відео в стрічці. Це тренд, який походить з Tik Tok. До речі, скоро в українському Instagram нарешті стане доступним прототип Тік Tok – Reels. Чули про це?

Прямі ефіри (з початку 2020 року перегляди прямих ефірів збільшилися на 50%! Популярність цього формату так само буде актуальною у 2021-му). Хоча, як на мене, їх вже давно ніхто не дивиться(

Memetic Media

На зміну емодзі та гіфкам прийшли меми. За останній рік згадування мемів виросли з 19,8 мільйонів до 28 млн (пік – у квітні 2020 р.). Всі ми любимо трохи посидіти в мем-пабліках????

Conversational Marketing

– У 2021-му варто пам’ятати про:

* Двостороння комунікації. Фідбек, обговорення, суперечки є ознакою активної аудиторії.

* Вирощування свого ком’юніті – об’єднання на сторінці однодумців.

* Чесність в комунікації

* Тренд на колаборації