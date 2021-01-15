Оля Цибульська – про 6-річного сина: «Він побудував вдома ракету!»

Співачка розказала про неординарні захоплення свого сина

Діти – великі творці та вигадники. Більше того, вони сприймають навколишній світ не так, як дорослі, тому часто вражають своїми ідеями. Під час зйомок Improv Live Show (Новий канал) співачка Оля Цибульська розказала, які незвичайні конструкції будує її шестилітній син Нестор.

– Іграшки його не цікавлять, – розповідає співачка. – Тому нещодавно ми купили багато коробок. А все для того, щоб він побудував вдома ракету. Уявляєте, вона була така величезна, що всім доводилося її обходити. Тиждень я обережно її оминала, а потім запропонувала Нестору винести ракету.

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Оля зізнається, що відповідь сина її просто приголомшила.

– Сказав, якщо її не побачить тато, то це буде стратегічна помилка в житті, – каже співачка. – Я не очікувала з уст маленького сина почути формулювання «стратегічна помилка». А от нещодавно він ще видав: «Давай будемо нападати, як колись на Рим нападали».

Словом, в Олі росте не лише маленький музикант, у якого в арсеналі є безліч музичних інструментів, а й винахідник!

Прем’єра нового сезону Improv Live Show вже цієї весни на Новому каналі