Олександр Педан – про посівання на свята

Ведучий другого сезону Improv Live Show (Новий канал) згадав, як заробляв та на що витрачав перші гроші в дитинстві

14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік та свято Василя. У цей день хлопці, юнаки та чоловіки традиційно посівають у будинках зерном, щоб протягом року в родині були злагода й достаток. Про цей відомий український звичай згадав ведучий другого сезону Improv Live Show, яке цієї весни покаже Новий канал, Олександр Педан.

– Почнемо з того, що я – третій син у сім’ї, – каже ведучий. – Зазвичай доношував речі старших братів. Припинилося це тоді, коли хлопці виросли настільки, що їхній одяг просто був на мене великий. Уявіть собі. Не можу сказати, що ми жили бідно, але кишенькових грошей в мене не було. А посівання стало однією з небагатьох можливостей, щоб заробити кошти, які потім можна вільно витрачати. Адже зазвичай гроші давали лише на булочки у школі, на проїзд. А на власні зароблені я міг спокійно розраховувати. Пам’ятаю, що найкраще працювала схема «йди до рідних», бо там давали найбільше. А чужі люди по під’їздах відчиняли двері далеко не всі. Десь, можливо, вдавалося потрапити в одну квартиру з п’яти.

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Ходили, посівали, заробляли, але, виявляється, не дуже й багато.

– Я не можу сказати, що добре заробляв тоді, посіваючи, – зізнався Педан Новому каналу. – Зазвичай давали щось солодке й копійки. Не можу навіть пригадати, як і де я це відкладав, бо особливо й назбирати не вдавалося. Витрачав на якісь дрібнички, про які мріяв. І це були, певне, ті ж самі солодощі. Куди ж без них?

Чекайте Олександра Педана в ефірі Нового каналу вже цієї весни у двох вибухових програмах – гумористичному шоу Improv Live Show та гумористично-інтелектуальному проекті «Де логіка?»