Євген Кошовий розповів про вагітність дружини і свої ревнощі

Ведучий Improv Live Show (Новий канал) згадав, як дізнався, що стане татом

Є в шоу-бізнесі рідкісний вид пар – «не розлий вода». За ним можна знімати фільми про вічне кохання і щастя. Одна з таких – Євген і Ксенія Кошові. Разом подружжя більше 13 років. В інтерв’ю Маші Єфросініній для «Іспиту на відвертість» Євген згадав, як дізнався про першу вагітність дружини.

– Жили ми в орендованій квартирі на лівому березі Києва. Після чергових гастролей Ксенія повернулася з Греції, зробила тест, прийшла зранку і каже: «Я – вагітна»! – розповів ведучий Improv Live Show – проекту, який знімає Новий канал. – «Молодець», – відповів я, розвернувся на інший бік і почав спати далі. Потім прокинувся і запитав: «Мені не наснилося?» Виявилося – ні. Тоді я сказав, що буду забезпечувати нас.

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Заради сімейного щастя Ксенія залишила улюблену роботу у відомому українському шоу-балеті.

– Розумів, що позбавляю її одного з найдорожчого, що в неї було у житті, – зізнається Кошовий. – Та якщо вона носить мою дитину, то які можуть бути торкання іншого чоловіка? У мене не вкладалося це в голові. Не міг собі цього уявити. Я дуже ревнивий чоловік.

Зараз подружжя виховує двох доньок – Варвару і Серафиму. До речі, Варя також чудово почувається на сцені, як і її зірковий тато в Improv Live Show – яке ви можете подивитися на сайті Нового каналу.