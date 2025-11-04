Шоу Хто знає? 2 сезон 11 випуск від 04.11.2025 — це вибух енергії, гумору та кмітливості! Цього разу на інтелектуальній арені зійдуться дві команди, де кожен учасник — особистість із власним стилем, харизмою і блискавичною реакцією.

У першій команді в 11 випуску шоу Хто знає? 2025 — Вова Дантес і співачка з неповторним гуцульським шармом Фіїнка, дует, який вміє поєднувати музичність, іронію та нестандартне мислення. Проти них — Фіма Константиновський і ведучий, який українізує YouTube своїм позитивом, Володимир Жогло.

Незмінна ведуча Даша Астаф’єва готує на кожен раунд щось особливе: блискавичні запитання, смішні моменти й непередбачувані асоціації. Цього разу гравці розбиратимуться, хто виставив могорич для Ді Капріо, а також доведуть, що знання — це ще й весело. Хто переможе: артистична енергія чи філологічна логіка? Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 11 випуск від 04.11.2025 онлайн на сайті Нового каналу і заряджайся гарним настроєм!

Хто знає?

Хто знає? 2 сезон

Хто знає? 2 сезон 10 випуск