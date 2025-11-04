04 листопада

Фіїнка vs Володимир Жогло Хто знає? 2 сезон. Випуск 11 від 04.11.2025

Шоу Хто знає? 2 сезон 11 випуск від 04.11.2025 — це вибух енергії, гумору та кмітливості! Цього разу на інтелектуальній арені зійдуться дві команди, де кожен учасник — особистість із власним стилем, харизмою і блискавичною реакцією.

У першій команді в 11 випуску шоу Хто знає? 2025 — Вова Дантес і співачка з неповторним гуцульським шармом Фіїнка, дует, який вміє поєднувати музичність, іронію та нестандартне мислення. Проти них — Фіма Константиновський і ведучий, який українізує YouTube своїм позитивом, Володимир Жогло.

Незмінна ведуча Даша Астаф’єва готує на кожен раунд щось особливе: блискавичні запитання, смішні моменти й непередбачувані асоціації. Цього разу гравці розбиратимуться, хто виставив могорич для Ді Капріо, а також доведуть, що знання — це ще й весело. Хто переможе: артистична енергія чи філологічна логіка? Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 11 випуск від 04.11.2025 онлайн на сайті Нового каналу і заряджайся гарним настроєм!

Хто знає?  

Хто знає? 2 сезон

Хто знає? 2 сезон 10 випуск

Новий каналХто знає?Сезон 2
Новини каналу
Новини каналу
Фіїнка vs Володимир Жогло Хто знає? 2 сезон. Випуск 11 від 04.11.2025

«Остап – особлива дитина» : Володимир Жогло – про те, як його син реагує на обстріли

04 листопада
Фіїнка vs Володимир Жогло Хто знає? 2 сезон. Випуск 11 від 04.11.2025

«У мене не все окей»: чому Настю Ткаченко любить публіка

03 листопада
Фіїнка vs Володимир Жогло Хто знає? 2 сезон. Випуск 11 від 04.11.2025

Бабусина консервація та фірмові пиріжки з капустою й картоплею: що їсть восени Андрій Черепущак

24 жовтня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь