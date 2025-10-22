Новий каналХто знає?Новини

«Це в нас святе»: як Даша Астафʼєва грає з близькими в «Хто знає?»

Я ні з ким не говорю зранку: Даша Астафʼєва про те, як проходять зйомки шоу Хто знає

Зірка квіз-шоу на Новому каналі максимально концентрувалася у знімальний період і ні з ким не спілкувалася вранці перед стартом

Навіть у шаленому ритмі телебачення головне – вміти знайти момент для себе. Ведуча «Хто знає?» (Новий канал) Даша Астафʼєва ловить хвилини відпочинку, поки стилісти працюють над зміною образу. Але перерва на знімальному майданчику квіз-шоу, свіжі випуски якого виходять щовівторка о 20:00 на Новому, ставала передишкою від самих зйомок, зауважує знаменитість. Чим же Даша Астафʼєва займалася в цей час?

– Я телефонувала в своїх справах, корегувала процес запису в нашому книжковому застосунку Underbooks, відповідала на повідомлення, дзвонила рідним, бо вранці ще перед першим етапом зйомки не можу ні з ким спілкуватися. А ще намагалася налаштуватися на наступну зйомку, слухала аудіокнижки, гортала стрічку в Instagram. Тож вдавалося трішки відпочити, – ділиться Даша. – Я завжди концентрувалася у знімальний період. Намагалася подивитися цікаві для мене факти й додати в своїй голові до тих, які нам віддавала сценарна команда.

А ще ведуча «Хто знає?» любить дивувати друзів з родиною, коли вони всі разом збираються вдома.

– Ділюся статистикою з шоу, в мене навіть записані ці факти. І всім справді цікаво! – розповідає зірка. – Розкрию секрет: коли готувалася до шоу, то вдома невпинно грала з усіма. Зустрічала когось із рідних і починала читати запитання та оголошувати варіанти відповідей. Це в нас уже, знаєте, святе (усміхається). Тому дуже радію, що маю змогу трошки і повчитися, і дізнатися нове, і розважити рідних.

