З ким з українських зірок дружить Андрій Черепущак: подробиці

Ведучий реаліті Нового каналу про стосунки свекрух та невісток, відомий як Галицька Діва, став учасником нового випуску шоу «Хто знає?» та розповів, чи існує дружба в українському шоу-бізнесі

З ким тісно спілкується Андрій Черепущак

Чи можна знайти справжню дружбу там, де слава переплітається з конкуренцією та амбіціями? Ведучий Нового каналу Андрій Черепущак переконаний, що так. Він доводить це власним прикладом, адже в його житті є люди, з якими можна не лише обговорювати робочі моменти, а й пити каву, переписуватися ночами та звертатися по поради. Головне для Андрія – аби друзі залишалися простими та щирими, саме таких він цінує найбільше.

– В українському шоу-бізнесі є класні люди, з якими цікаво, й вони чудові професіонали. Поза роботою я можу зустрітися на каву з Марією Єфросиніною. Ми, до речі, часто обмінюємося голосовими в Telegram, я прошу в неї порад, й вона мені їх дає. Це цінні поради, за що їй дуже вдячний. Ще можу зустрітись із Ярославою Гресь, з Лєрою Мандзюк, – говорить Андрій Черепущак. – Спілкуюся з ведучою «Хто знає?» Дашою Астаф’євою, ми познайомились з нею саме на зйомках (усміхається). Вона прекрасна людина, чудова, добра. З Дашою можемо переписуватися в Instagram. Вона така своя, завжди радий її бачити.

Андрій зізнається, що йому комфортніше серед людей, які залишаються собою й не грають ролі, саме через це він легко знаходить спільну мову з Ніколасом Кармою.

– З Ніколасом Кармою я дуже добре спілкуюся. Він може зателефонувати мені о першій ночі й щось запитати, – сміється Андрій Черепущак. – Спочатку завжди пише: «Спиш?» А я відповідаю: «Ні». Він обіцяє: «Я на п’ять хвилин». І вже знаю, що це буде 55 хвилин (сміється). Востаннє ми говорили, напевно, понад годину. Ніколас Карма дуже щирий, і ми з ним схожі: обидва з села, прості, мами завжди були на заробітках за кордоном, у нас подібні долі. Тому мені такі люди цікаві. Все оце, що пов’язане з устрицями, майбахами, крутими тусовками та вечірками гендер-паті – хлопчик чи дівчинка з салютами (сміється) – це прикольно, але кожен вибирає свій шлях. У мене немає таких у тусовці. Мої люди прості, спокійні, виважені, але класні по-своєму.

