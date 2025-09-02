Даша Астафʼєва та Володимир Дантес про учасників другого сезону проєкту Хто знає

Ведуча й капітан команди у квіз-шоу, яке Новий канал показує щовівторка о 20:00, розповіли про учасників, які підкорили їх зарядом енергії

Даша Астафʼєва та Володимир Дантес розповіли про учасників другого сезону проєкту «Хто знає»

У «Хто знає?» можна перевірити знання, відкрити для себе щось нове, розважитися разом із близькими та Новим каналом! Щовівторка о 20:00 квіз-шоу відправляє вас у маленьку подорож до світу фактів, фізики та хімії. 2 вересня о 20:00 в ігровий двобій на Новому вступлять Злата Огнєвіч і Олександр «Терен» Будько. А поки ми розпитали Дашу й Вову, чим саме їм так до вподоби зірковий склад другого сезону.

– Я була дуже здивована, що не знала багатьох учасників другого сезону нашого шоу. А ще вражена, скільки неймовірних, класних, талановитих українців у нас є! До нас на програму приходили ті, хто залишається в країні, усвідомлює, що зараз відбувається, і кожен з них викликає лише повагу, – каже Даша Астафʼєва. – Не хочу нікого виокремлювати, мені було цікаво чи не на кожному випуску. Багато розумних, кмітливих! Дехто й самі доповнювали факти. Особливо мені припав до душі Фреді (Максим Філіппов, військовий, – прим. ред.) Ми товаришуємо, він викликає неймовірну повагу. Хочеться стежити за ним і підтримувати.

Володимир Дантес радить переглянути кожен випуск «Хто знає?» з різними учасниками. Та один з його фаворитів – також той, у якому знявся Фреді.

– Взагалі цього сезону всі гості дуже відкриті, і з кожним було весело. Але несподівано смішним виявився випуск з діючим військовим і ветераном – Максимом Філіпповим та Глібом Стрижком. Вони прийшли з таким зарядом енергії і жартували без зупинки! Ми просто плакали від сміху, – ділиться емоціями капітан у «Хто знає?»

Дивіться «Хто знає?» з ведучою Дашею Астафʼєвою, капітанами Володимиром Дантесом, Фімою Константиновським щовівторка о 20:00 на Новому каналі! Сьогодні, 2 вересня, до команд долучаться Злата Огнєвіч і Олександр «Терен» Будько. Але хто отримає кубок переможців?