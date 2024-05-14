Що почитати? Сім книг для саморозвитку від Даші Астафʼєвої

Зірка Нового каналу поділилася списком улюбленої літератури, в якому переважають українські автори

«Я стала фіолетового кольору»: Даша Астафʼєва – про памʼятну шубу

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З початком війни у Даші Астафʼєвої зʼявилася постійна жага до знань і нової інформації. Тому вона присвячує вільні хвилини читанню, приготуванню різних страв та перегляду українського YouTube-контенту з історичним присмаком. Ведуча квіз-шоу «Хто знає?», свіжі випуски якого виходять щовівторка о 20:00 на Новому каналі, порадила книги для натхнення й саморозвитку. Ловіть літературний топ-7 від Даші Астафʼєвої!

«Місто»

Автор – Валерʼян Підмогильний

Опис: Письменник у першому урбаністичному романі показав молодь, яка в 1920 роки приїхала з сіл, аби підкорити та зробити своїм українське місто. Він проаналізував психологічну трансформацію молодих селян, які хотіли «вийти в люди» та здобувати колись недосяжну науку. І так автор розповів про конфлікт, який розгортається між людьми з різними світоглядами.

«Анатомія Депресії»

Автор – Ендрю Соломон

Опис: В автобіографічній книзі-дослідження описується механізм утворення і тяжкість перебігу депресії. Американський публіцист охоплює історичні та географічні зони поширення депресії. Також літературну роботу Ендрю Соломона називають важливою книгою про страждання, які відчуває душа.

«Шидеври світової літератури», «Шидеври вкраїнської літератури»

Автор – Михайло Бриних

Опис: Хрестоматії журналіста, письменника та критика – це спроба перечитати деякі твори світової та української класики. Він береться за літературу, яка відома усім зі шкільної лави. Зокрема, це «Собор» Олеся Гончара, «Санаторійна зона» Миколи Хвильового, «Кайдашева сімʼя» Івана Нечуя-Левицького, «Земля» Олександра Довженка, а також твори Рея Бредбері, Альбера Камю, Ґете, Вільяма Шекспіра та багатьох інших.

«Квіти для Елджернона»

Автор – Деніел Кіз

Опис: Головний герой Чарлі Гордон погоджується на експеримент, за допомогою якого вчені обіцяють допомогти підвищити його розумові здібності. Подібна процедура вже мала хороший результат під час випробування на лабораторній миші на імʼя Елджернон. З кожним етапом лікування коефіцієнт інтелекту Чарлі зростає. Згодом він перевершує навіть лікарів і вчених, які його оточують. Та раптом стан Елджернона погіршується.

«Слуги Яструба і Лілей»

Автор – Катерина Липа

Опис: Події розгортаються в Україні в добу Руїни, а саме 1677 року. Турки окупували Поділля, гарнізон московських стрільців підпорядкував Київ, а двоє сміливців – козак-вивідувач і француз-фортифікатор – вирушили з розвідувальною місією. За наказом королів Польщі та Франції вони мають зняти плани головних фортець на окупованій території. Однак герої поїхали далі через охоплену війною Україну.

«Книга про батька»

Автор – Софія Яблонська

Опис: Робота над цим твором тривала 30 років. Книгу називали і своєрідною сповіддю, і посланням нащадкам, і свідченням великої доньчиної любові. А ще – захоплюючою розповіддю про омріяну нею Україну. Авторка описує атмосферу страху та напруження періоду Першої світової війни, коли російське військо має вступити на галицьку землю.

Дивіться «Хто знає?» щовівторка о 20:00 на Новому каналі! Сьогодні, 14 травня, випуск квіз-шоу переноситься у звʼязку з Днем памʼяті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому вмикайте Новий канал 21 травня о 20:00 та дивіться випуск за участі коміків Кирила Ганіна й Насті Зухвалої. Провітріть голову з ведучою Дашею Астафʼєвою і капітанами команд Фімою Константиновським і Вовою Дантесом!