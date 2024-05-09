«За день я контактую зі 150 людьми»: Євген Клопотенко – про друзів

За лаштунками зйомок проекту «Хто знає?» на Новому каналі українських ресторатор та інфлюенсер розповів, чому в його колі спілкування переважають жінки

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Відомий щеф-кухар, ресторатор, блогер та реформатор кулінарної індустрії Євген Клопотенко завжди вирізняється своєю бадьорістю та позитивом. Здається, що його «батарейки» ніколи не сідають, а енергії вистачає на всіх – і рідних, і колег, і шанувальників. Команда в Жені, до речі, чималенька. За лаштунками зйомок квіз-шоу Нового каналу «Хто знає?» Клопотенко розповів цікавий факт про своє оточення.

– У моєму колі спілкування – і чоловіки, і жінки. І працюється однаково з усіма. Але вийшло так, що сильні жінки все ж переважають. Почнемо з того, що маю старшу сестру, яка мене виховувала. Тож, мабуть, за цим образом я обираю дівчат, з якими працюю. Але, звісно, не розділяю в роботі – жінка це чи чоловік. Приємно й комфортно з усіма, – розповідає Євген.

Через безліч проектів та обов’язків у Євгена залишається зовсім мало часу на дозвілля. Часто така висока зайнятість на роботі впливає на товариські стосунки.

– У мене є друзі, з якими працюю, і з якими просто спілкуюся. Тих, із ким просто спілкуюся, значно менше. Просто немає часу. В мене є робота, я живу нею. Там багато товаришів, знайомих, колег, – розповідає знаменитість. – У середньому за день я контактую десь зі 150 людьми. І вони абсолютно різні. Тож можна зробити висновок, що я знаю безліч цікавих людей і з усіма ними можу провести час, якщо захочу. Буває на місяць розписую, з ким хочу побачитися. Але все одно ніколи не встигаю зустрітися з усіма. Бувають ситуації, коли можу побачитися з певною людиною раз на два місяці. Цього мало, людина засмучується. Тому, напевно, й виходить, що близьких друзів мало, хоча навколо дуже багато людей. Просто спілкуюся з усіма по трішки.

Дивіться розважальне квіз-шоу «Хто знає?» щовівторка о 20:00 на Новому каналі!