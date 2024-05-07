«Я стала фіолетового кольору»: Даша Астафʼєва – про памʼятну шубу

Зірка квіз-шоу Нового каналу «Хто знає?» згадала, як вирізнялася серед однолітків

У підлітковому віці Даша Астафʼєва ретельно стежила за модними трендами й виражала свою індивідуальність через вибір одягу. Вона діставала старі речі з горища і просила сусідку переробити їх так, аби було схоже на образи зірок з фото в журналах. Ведуча шоу «Хто знає?», яке Новий канал показує щовівторка о 20:00, вже в 13 років вбиралася в модний костюм у стилі сафарі та взувала підбори. Однак була річ, купівля якої найбільше запамʼяталася Даші. У восьмому класі майбутня зірка отримала незвичайний подарунок від бабусі.

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– Якось ми приїхали погостювати до бабусі у воркуту (місто в росії, – прим. ред.). І тоді я побачила, як заможно вона жила: мала багатокімнатну квартиру, наліплені пельмені та три холодильники вдома. Мене переповнювало відчуття гордості та хизування, що мала таку бабусю. Ніколи нічого не просила, але вона завжди хотіла щось подарувати, балувала. Коли ми збиралися їхати додому, бабуся привезла мене на ринок, де й купила шубу з кролика. Я сказала їй: «Ба, шуба така класна! Можна поїду в ній додому?», – ділиться спогадами Даша Астафʼєва в інтервʼю Еммі Антонюк. – Пригадую, що було дуже холодно, ми поверталися на тролейбусі додому, а я почала задихатися через алергію і стала фіолетового кольору, бо ця шуба пофарбувала мою шкіру. Вдома бабуся розпорола підкладку й побачила, що шуба зроблена з котів. Ми взяли її та знову поїхали на ринок, де бабуся схопила продавчиню за комір і сказала: «Я тебе зараз вбʼю, якщо ти не віддаси мені шубу з кролика». А та відповіла: «Такої нема, є лише зі штучного песця. Та й розміру на неї немає, хіба що на виріст». Все ж обміняли.

Коли маленька Даша вдягала бабусин подарунок і виходила в центр рідного міста, кожен перехожий звертав на неї увагу.

– Уявіть, який я мала вигляд у восьмому класі в шубі зі штучного песця. В мене ще й чи не в єдиної на весь Орджонікідзе (нині місто має назву Покров, Дніпропетровська область, – прим. ред.) був пудель. І потім, коли я зустрічалася з кримінальним авторитетом, сказала йому: «Та ти не уявляєш, яка я у восьмому класі була крута. Мала пуделя, якого ні в кого не було. І ще й шуба, знаєш яка? Коли йшла, всі перехожі озиралися!» А він відповів: «Так це ти була тією дівчинкою, з якої все місто сміялося?» Коли мені здавалося, що всі мліли від мене в шубі та мого собаки, згодом виявилося, що всі насміхалися, – відверто каже ведуча.

Вмикайте квіз-шоу «Хто знає?» щовівторка о 20:00 на Новому каналі! Сьогодні дивіться свіжий випуск за участі Олександри Заріцької та Євгена Клопотенка. Провітріть голову з ведучою Дашою Астафʼєвою й капітанами команд Фімою Константиновським і Вовою Дантесом!

Довідка:

«Хто знає?» – це адаптація успішного формату Who Knew (дистрибутор формату – Fremantle), який бере початок від оригінальної німецької версії квіз-шоу Wer weiß denn sowas? Згідно з правилами, у проекті беруть участь дві команди, які складаються з двох учасників – незмінного капітана й зіркового гостя. Модераторкою телегри є ведуча. На екрані в студії демонструються 12 секторів, на кожному – запитання на певну тематику. Команди мають обрати одну відповідь з трьох варіантів. Після цього в студії показують відеопідтвердження правильної. Якщо команда вгадала, то заробляє гроші. Переможцями квіз-шоу стають учасники, які накопичать найбільшу суму. Ці гроші йдуть на донати.