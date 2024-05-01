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«Закликає насолоджуватися життям»: Костя Трембовецький – про улюблений фільм

«Закликає насолоджуватися життям»: Костя Трембовецький – про улюблений фільм

У перерві між зйомками шоу «Хто знає?», яке виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, затятий кіноман поділився стрічкою про красу буденності

Раніше комік Костя Трембовецький писав сценарії для багатьох українських серіалів. Аби вивчити кінематограф і розвиватися в ремеслі, він регулярно передивлявся та аналізував безліч стрічок. Тому, здається, що зірка Improv Live Show (Новий канал) знає про кіно все! Відтоді його любов до перегляду фільмів і серіалів лише зростала. За лаштунками зйомок «Хто знає?», свіжі випуски якого виходять щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Костя назвав кінострічку, яку нещодавно подивився й радить переглянути вам.

Зараз дивляться

– Останній фільм, який я дивився і навіть ходив на нього в кінотеатр, це «Ідеальні дні». Думаю, він точно вже мав вийти на легальних онлайн-платформах. Тому подивіться! – закликає Костя Трембовецький. – Кіно розповідає про те, що потрібно зупинятися й насолоджуватися кожним моментом життя, хоч що б там відбувалося. Навіть якщо зараз ви просто сидите й колупаєте нігтем стіл – це вже кайфово.

«Закликає насолоджуватися життям»: Костя Трембовецький – про улюблений фільм

«Ідеальні дні», 2023

Про що фільм?

Німецький кінорежисер Вім Вендерс у новій роботі розповідає про Хіраяму – прибиральника туалетів у Токіо. Головний герой драматичної стрічки цілковито задоволений простим життям. Він має структурований розпорядок дня, а вільний час присвячує слуханню рок-музики, книгам і вирощуванню дерев. Однак у стрічці відбувається низка неочікуваних зустрічей, які розкриють деталі про Хіраяму та його якості. «Ідеальні дні» ще називають фільмом, що оспівує красу буденності.

Вмикайте квіз-шоу «Хто знає?» щовівторка о 20:00 на Новому каналі! А випуск за участі коміків Костянтина Трембовецького та Роми Міщерякова шукайте на сайті та YouTube Нового. Провітріть голову з ведучою Дашою Астафʼєвою й капітанами команд Фімою Константиновським і Вовою Дантесом!

Довідка:

«Хто знає?» – це адаптація успішного формату Who Knew (дистрибутор формату – Fremantle), який бере початок від оригінальної німецької версії квіз-шоу Wer weiß denn sowas? Згідно з правилами, у проекті беруть участь дві команди, які складаються з двох учасників – незмінного капітана й зіркового гостя. Модераторкою телегри є ведуча. На екрані в студії демонструються 12 секторів, на кожному – запитання на певну тематику. Команди мають обрати одну відповідь з трьох варіантів. Після цього в студії показують відеопідтвердження правильної. Якщо команда вгадала, то заробляє гроші. Переможцями квіз-шоу стають учасники, які накопичать найбільшу суму. Ці гроші йдуть на донати.

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