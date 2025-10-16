MÉLOVIN – просто лети: прем'єра пісні та кліпу

Один із найхаризматичніших артистів сучасної української сцени MÉLOVIN представив новий сингл і кліп «просто лети». Композиція увійде до альбому MRoom13, премʼєра якого запланована на осінь цього року.

MÉLOVIN – «просто лети»: подробиці про пісню

Нову пісню вже встигла оцінити аудиторія після першого виконання MÉLOVIN на сцені «Музичної платформи». Користувачі соціальних мереж відзначили «авторський стиль співака», «глибокі думки» і «щирі емоції», назвавши пісню «віддзеркаленням власних переживань». Такий резонанс став поштовхом для офіційної премʼєри.

За кілька днів до премʼєри MÉLOVIN написав у своїх соціальних мережах:

– Іноді ми просто зникаємо – не тому, що втекли, а тому, що нарешті відпустили. Світ сам підхоплює, коли перестаєш тримати контроль.

І закликав слухачів ділитися каверами на пісню, які він репостить у своїх соціальних мережах. Найкращі виконавці матимуть шанс заспівати з MÉLOVIN на сцені вже зовсім скоро.

«просто лети» відкриває новий творчий етап MÉLOVIN. Цієї осені артист презентує альбом MRoom13, до якого увійде і ця композиція. У листопаді розпочнеться всеукраїнський тур, а 5 грудня відбудеться великий сольний концерт у Stereo Plaza.

Слідкуйте за новинами – попереду ще багато цікавого!