MamaRika – Одне питання: слухати онлайн, текст (слова) пісні

MamaRika презентує пісню «Одне питання», продовжуючи тішити своїх слухачів проникливими історіями, які близькі кожному. Після гучних релізів «Зв’язок» та «Колишня» співачка знову випускає трек, який з перших акордів чіпляє щирістю й глибиною.

MamaRika – «Одне питання»: слухати онлайн, подробиці про пісню

– «Одне питання» – це пісня про цінність справжнього кохання. Для тих, хто хоча б раз у житті відчував його глибоко, щиро і готовий триматися міцно за свою людину, як би сильно не штормило. Вона звертається до тих, для кого любов – не просто слово, а шлях, яким ідуть удвох, долаючи разом всі випробування, які дає життя. Це про потребу впевненості, бажання почути відповідь на таке просте, але болісно важливе питання: «Чи ти так само мене любиш?» – ділиться співачка.

Традиційно, MamaRika співає про сімейні цінності, про життя та власний досвід, який відгукується кожному. Співачка продовжує лінію щирих пісень, як «MAEMO», «KAVA», «Останній день» та «Кажани». Кожна її особиста історія стає близькою її слухачам – у цьому й криється сила творчості MamaRika.

– Я завжди співаю про те, що проживаю сама. Це мої особисті історії, але вони відгукуються людям, бо всі ми проходимо одне й те ж саме. «Одне питання» – про любов, яка тримає навіть у найважчі моменти та про впевненість, що разом можна подолати все, коли двоє дійсно прагнуть зберегти ці стосунки, і тримають міцно один одного, – зізнається співачка.

Приспів пісні написав друг та колега MamaRika – співак SUROV (Олександр Суров), співавтор вже відомого всім хіта «Зв’язок». Куплети ж були створені співачкою разом із саунд продюсером Іваном Клименко. Вкотре цей творчий тандем подарував слухачам ще одну теплу пісню, яка, без сумніву, зігріє серця мільйонів українців.

– Кліп на «Одне питання» ми знімали у Києві та його околицях. Це своєрідне лайв-відео – справжній день із мого життя: час удвох з коханим, поїздки, прогулянки й кілька душевних моментів у колі друзів під гітару. Без штучності та постановок, але з максимальною правдивістю моменту, – MamaRika.

Перший сніппет ще до офіційного релізу став вірусним у TikTok. Під час всеукраїнського туру пісню щоразу співали в унісон, адже вона претендує стати саундтреком різних поколінь – від лавок з гітарою до великих стадіонів.

Нехай «Одне питання» стане вашим – слухайте та діліться своїм коханням.

MamaRika – «Одне питання»: слова, текст пісні

Мене хвилює лиш одне питання

Чи не загубиш ти моє кохання

Чи ти його не втратиш, не проміняєш

Ти його ціну добре знаєш

Мене хвилює лиш одне питання

Спитаю вперше і, мабуть, востаннє

Чи ти його не втратиш, не загубиш

Чи ти так само мене любиш?

Коли мені знову наснилось, що від тебе йду

І що я плачу, а ти знов не признаєш вину

Ти прокинувся тихесенько поки я сплю

Поцілував, і на вушко сказав «люблю»

Я прокидаюсь, а тут краще ніж було у сні

І ти готуєш сніданок, і кава на столі

Я розкажу тобі про сон, хоча вже, мабуть, ні

Бо ти моє тепло, коли на душі сніг

Мене хвилює лиш одне питання

Чи не загубиш ти моє кохання

Чи ти його не втратиш, не проміняєш

Ти його ціну добре знаєш

Мене хвилює лиш одне питання

Спитаю вперше і, мабуть, востаннє

Чи ти його не втратиш, не загубиш

Чи ти так само мене любиш?

Але насправді я щаслива

Не кожен день, можливо

Бо то грім, то злива

То прилітає справа, зліва

Але я з тими, хто зупинить звіра

З тими, хто перетворить в кольорове

Навіть саме сіре

І спочатку ми удвох

А потім ми утрьох

А зараз вчотирьох молимось

Та все одно скажи: чи не змінились ми?

Чи все переживем, переборемо?

Мене хвилює лиш одне питання

Чи не загубиш ти моє кохання

Чи ти його не втратиш, не проміняєш

Ти його ціну добре знаєш

Мене хвилює лиш одне питання

Спитаю вперше і, мабуть, востаннє

Чи ти його не втратиш, не загубиш

Чи ти так само мене любиш?

Мене хвилює лиш одне питання

Чи не загубиш ти моє кохання

Чи ти його не втратиш, не проміняєш

Ти його ціну добре знаєш

Мене хвилює лиш одне питання

Спитаю вперше і, мабуть, востаннє

Чи ти його не втратиш, не загубиш

Чи ти так само мене любиш?