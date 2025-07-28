Як пройшла закрита презентація нової пісні та кліпу Анни Трінчер – Півонії

25 липня у столичному квітковому просторі Botanic Butique відбулася закрита презентація пісні та кліпу «Півонії» — нової роботи Анни Трінчер, секс-символу українського шоубізнесу, яка вже увірвалася до топів музичних чартів

Атмосфера повністю відповідала настрою треку: світло, музика, сотні півоній та енергія Анни створили простір, у якому хотілося відчувати глибше й дозволяти собі більше.

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Анна Трінчер поділилася, що мріяла, аби кожна жінка, слухаючи «Півонії», відчула себе тією самою — незабутньою, сильною, чуттєвою. Вона хотіла, щоб ця композиція не просто збуджувала, а допомагала дівчатам ще більше любити й приймати себе. Співачка також зізналася, що робота над треком була для неї непростою і стала внутрішнім переломним моментом.

– Це була дуже яскрава презентація! Мені здається, ми зібрали майже всі півонії з Києва — їх сезон уже завершився, але тут усе було в них. Я була щаслива бачити стільки усміхнених і зацікавлених облич. Я дійсно щаслива. Щаслива, що мене оточують такі люди, неймовірна команда, колеги, – поділилася Анна.

На події зібралися зіркові друзі, інфлюенсери та артисти. Серед гостей — Павло Зібров, Володимир Ярославський, Мішель Андраде, POSITIFF, Наталка Денисенко, KHAYAT, Катерина Павлік, Яна Дога, Олег Машуковський, Роман Свечкоренко, Валерія Чернецька, Ірина Пістрюга, Оля Шелбі, Таня Самбурська, Арам Арзуманян та інші.

Ведучим вечора став Ігор Шклярук. Окрім премʼєри головного треку, Анна виконала наживо ще кілька композицій — драйвову «Зірочка палай» та емоційну «Треш».

Після виступу Анни режисер кліпу, креативний продюсер Герман Нєнов розповів про зйомки під час обстрілів, символи в кадрах та сенси, які вони вкладали в кожну сцену. А далі відбулася сама премʼєра сміливого й гарячого кліпу, що нікого не залишила байдужим.

«Півонії» – смілива, відверта й емоційна композиція. Спочатку задумана як саундтрек до тілесної близькості, вона виросла у щось значно глибше — історію про почуття, силу жіночої чуттєвості й насолоду від себе. У день релізу пісня вже встигла зайняти рекордні позиції на стримінгових платформах – друге місце в трендах YouTube, третє в топчартах Apple Music та TOP-10 Spotify!

Завершила вечір діджейка Ліана Маліновська, додавши ще більше драйву й ритму презентації.