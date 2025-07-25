Анна Трінчер – Півонії: українська співачка випустила нову пісню

25 липня секс-символ українського шоубізнесу, співачка Анна Трінчер презентує нову «Півонії». Це смілива, відверта й емоційна композиція про миттєве тяжіння з першого погляду. Пісня відкриває інтимну сторону досвіду, той стан, коли ти не просто помічаєш когось, а відчуваєш зв’язок, який важко пояснити словами, ще до першого слова. Режисером кліпу став відомий креативний продюсер, режисер-постановник і кліпмейкер Герман Нєнов.

Анна Трінчер – Півонії: подробиці про нову пісню

«Півонії» – трек про той тонкий, майже неосяжний, але пристрасний потяг, який живе між тілом, уявою й бажанням. Це історія про жінок, чия присутність лишається в памʼяті як аромат, як дотик, як погляд. Композиція наче фіксує ту коротку, але сильну мить, коли виникає симпатія, і у голові розгортається ціла історія, сповнена фантазій та близькості, уявного діалогу двох тіл і енергій.

Зараз дивляться

– Буває, між людьми виникає щось незрозуміле, але таке сильне, що аж перехоплює подих. Своєю піснею «Півонії» я хотіла передати саме той момент, коли фантазія й реальність зливаються в одне. А ще ця пісня – для того, аби кожна жінка відчула себе тією самою – незабутньою, бажаною та особливою. Тією, про яку мріють і яку згадують. Хочу бачити, як мої слухачки танцюють під неї, розкриваються, пробуджують жіночу енергію, насолоджуються та закохуються в себе, – ділиться Анна.

Цей трек про магнетизм, у якому жінка не боїться жити на повну, відчувати глибоко і дозволяти собі хотіти більше. Вона залишає післясмак, як аромат квітки, що лишається на шкірі та раптом згадується серед звичного дня.

«Півонії» вже доступна на всіх стрімінгових платформах. Увімкни – і тільки уяви, що саме такою ти залишаєшся в чиїхось думках.