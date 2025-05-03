Новий каналG.spaceНовини

Треба йти! «Друга Ріка» зіграє концерт у Києві до річниці культового альбому

Треба йти! «Друга Ріка» зіграє концерт у Києві до річниці культового альбому

Цього року гурт «Друга Ріка» відзначає 20-річчя одного з найуспішніших альбомів у своїй дискографії — «Рекорди», хіти з якого досі лунають звідусіль. З цієї нагоди музиканти готують унікальний концерт на схилах Дніпра — 24 травня в київських Kureni пролунають «Рекорди. 20 років». В цей вечір гурт зіграє улюблені пісні «Так мало тут тебе», «Відчиняй», «Три хвилини» та інші, порадує гостей сюрпризами та збере донати на потреби ЗСУ.

Альбом «Рекорди», виданий у 2005 році, став «золотим» та переломним для «Другої Ріки», закріпивши за колективом статус одних з найяскравіших представників української рок-сцени. Сингл «Так мало тут тебе» 32 тижні протримався на головних позиціях в українських хіт-парадах, а сам студійник став лідером за кількістю хітових композицій.

Зараз дивляться

Понад мільйон гривень гурт «Друга Ріка» зібрав для підтримки ГУР МО в благодійному євротурі

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Друга Ріка (@drugarika)

З цієї платівки почав формуватися фірмовий саунд гурту, який отримав своє продовження на наступних альбомах. Пісні «Рекордів» досі лунають в серцях шанувальників, а майже половину композицій з платівки «Друга Ріка» продовжує виконувати на своїх концертах. 

«Рекорди. 20 років» — подія, яку варто відвідати, щоб стати частиною історії. Доєднуйтеся  до унікального музичного перформансу, наповненого атмосферою приємнної ностальгії та незабутніх емоцій. 

Треба йти! «Друга Ріка» зіграє концерт у Києві до річниці культового альбому

– Для нас «Рекорди» – не просто альбом. Це переломний момент у творчості гурту. Альбом «Рекорди» став тим самим етапом, коли музика «ДР» почала формувати власні тренди, а не слідувати їм. У цьому альбомі немає випадкових чи штучних історій — кожна пісня пережита та натхненна реальними подіями. Ми записали його на одному диханні, і навіть ті композиції, які не потрапили до фінального трек-листа, знайшли своє місце на наступних платівках чи окремих синглах, – Валерій Харчишин, лідер гурту «Друга Ріка». «Рекорди» — це не тільки частина нашої історії, а живий організм, який продовжує звучати, надихати і об’єднувати нас із слухачами. 24 травня запрошуємо вас на особливий концерт «Рекорди. 20 років», щоб відзначити 20-річчя разом з вами, нашими слухачами, які були поруч всі ці роки. Давайте разом створимо ще один особливий спогад!»

«Рекорди. 20 років» — більше, ніж просто концерт. 24 травня в Kureni разом з «Другою Рікою» відчуйте магію музики, що об’єднує та надихає! Квитки в продажу на сайті.

афиша новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь