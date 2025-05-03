Треба йти! «Друга Ріка» зіграє концерт у Києві до річниці культового альбому

Цього року гурт «Друга Ріка» відзначає 20-річчя одного з найуспішніших альбомів у своїй дискографії — «Рекорди», хіти з якого досі лунають звідусіль. З цієї нагоди музиканти готують унікальний концерт на схилах Дніпра — 24 травня в київських Kureni пролунають «Рекорди. 20 років». В цей вечір гурт зіграє улюблені пісні «Так мало тут тебе», «Відчиняй», «Три хвилини» та інші, порадує гостей сюрпризами та збере донати на потреби ЗСУ.

Альбом «Рекорди», виданий у 2005 році, став «золотим» та переломним для «Другої Ріки», закріпивши за колективом статус одних з найяскравіших представників української рок-сцени. Сингл «Так мало тут тебе» 32 тижні протримався на головних позиціях в українських хіт-парадах, а сам студійник став лідером за кількістю хітових композицій.

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З цієї платівки почав формуватися фірмовий саунд гурту, який отримав своє продовження на наступних альбомах. Пісні «Рекордів» досі лунають в серцях шанувальників, а майже половину композицій з платівки «Друга Ріка» продовжує виконувати на своїх концертах.

«Рекорди. 20 років» — подія, яку варто відвідати, щоб стати частиною історії. Доєднуйтеся до унікального музичного перформансу, наповненого атмосферою приємнної ностальгії та незабутніх емоцій.

– Для нас «Рекорди» – не просто альбом. Це переломний момент у творчості гурту. Альбом «Рекорди» став тим самим етапом, коли музика «ДР» почала формувати власні тренди, а не слідувати їм. У цьому альбомі немає випадкових чи штучних історій — кожна пісня пережита та натхненна реальними подіями. Ми записали його на одному диханні, і навіть ті композиції, які не потрапили до фінального трек-листа, знайшли своє місце на наступних платівках чи окремих синглах, – Валерій Харчишин, лідер гурту «Друга Ріка». «Рекорди» — це не тільки частина нашої історії, а живий організм, який продовжує звучати, надихати і об’єднувати нас із слухачами. 24 травня запрошуємо вас на особливий концерт «Рекорди. 20 років», щоб відзначити 20-річчя разом з вами, нашими слухачами, які були поруч всі ці роки. Давайте разом створимо ще один особливий спогад!»

«Рекорди. 20 років» — більше, ніж просто концерт. 24 травня в Kureni разом з «Другою Рікою» відчуйте магію музики, що об’єднує та надихає! Квитки в продажу на сайті.