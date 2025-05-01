Після успішного європейського туру «Вартові мрій» повертаються в Україну

Легендарне фентезі-шоу «Вартові мрій», що зібрало 5 солдаутів в Києві, вирушає у всеукраїнський тур із вдосконаленою програмою

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Фантастична подорож розпочнеться з вистави в Києві, що відбудеться 10 травня в Жовтневому палаці. Після столиці хореографічно-циркове шоу вирушить до Одеси, Вінниці, Черкас, Полтави та Дніпра.

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«Вартові мрій» — це незабутня історія про дівчинку Алісу, яка разом із Котом — Вартовим Зірки — вирушає у фантастичну подорож. На їхньому шляху постають небезпеки, магія та випробування, що змінюють долю всього чарівного світу. Зможе Аліса зберегти мрії тисяч жителів?

Довершені циркові номери, яскраві костюми та унікальний музичний супровід обʼєднають глядачів будь-якого віку. І нагадають: ми всі можемо стати Вартовими власних мрій. Не пропустіть магію пригод!