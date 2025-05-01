Масштабний збір на 100 млн грн оголосили Atlas Festival разом із Фондом «Повернись живим» та ПриватБанком

Захистити небо над українськими містами — така амбітна мета ювілейного Atlas Festival, що цього року об’єднує зусилля з Фондом «Повернись живим» та ПриватБанком

У фокусі — збір 100 мільйонів гривень на підтримку проєкту «Дронопад», спрямованого на ефективне перехоплення ворожих цілей. У рамках ініціативи планується закупівля транспорту, FPV-дронів, комплексів управління та додаткового обладнання для ефективного перехоплення цілей.

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Збір №13 – це не просто благодійність, а частина масштабної комунікаційної кампанії, яка акумулює сили культурної індустрії, медіа, громадянського суспільства та відповідальний бізнес навколо єдиної мети — підтримки українських військових та захисту цивільного населення.

Центральним елементом кампанії стала перша серія спецпроєкту «13 друзів Atlas», який продовжує успішну історію минулого року — «12 друзів». У головних ролях: Женя Галич (O.Torvald), Тарас Чмут (голова Фонду «Повернись живим»), Раміль Насіров (Курган і Агрегат), Дмитро Сидоренко (засновник Atlas Festival), Павло Немерюк (комерційний директор Atlas Festival) та Ветерани космічних військ — Веня Венедчук і Артем Дамницький.

Цього року до команди друзів приєднується новий гравець — глядач. Кожен, хто робить донат, стає важливою частиною великої системи захисту, що наближає перемогу.