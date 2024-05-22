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«Вони в полоні – щоб ти був вільний»: Алан Бадоєв та Сергій Волина випустили соціальний ролик про українських військових, які перебувають в полоні

«Вони в полоні – щоб ти був вільний»: Алан Бадоєв та Сергій Волина випустили соціальний ролик про українських військових, які перебувають в полоні

Фото – скриншот з соціального ролика

Вони в полоні щоб ти був вільний! Місія проєкту закарбувати в історії та кожен день нагадувати про українських військових, які досі перебувають в полоні. 

Що ви бачите у цьому відео? 

Що відчуваєте, коли дивитись?

Зараз дивляться

Клітка полону — це те, що сковує в неволі тисячі  українських захисників та їхні родини. 

Щодня вони починають свій нескінченний день з жорстоких випробувань та пекельних мук.

Наші Воїни — залізні щити України, які стійко тримали оборону Маріуполя 86 днів у кільці ворожого оточення!

Сьогодні ми хочемо  нагадати, що багато з тих непохитних захисників досі затиснуті у клітку полону.

Ми вшановуємо кожного закатованого в полоні Воїна. 

Пам’ятаємо про кожного полоненого Героя.

Не забувай про полонених. 

Закликаємо тебе  поширювати відео, як знак підтримки військовополонених та їх родин. 

Вони в полоні — щоб ти був вільний!

 

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Публикация от ДОВГА ДОБА | THE HARDEST HOUR (@dovha.doba)

Креативна агенція Алана Бадоєва Badoev ID за ініціативи Сергія Волинського (Волина) та Фонду «Сталеві» створили серію соціальних роликів зі слоганом «Вони в полоні — щоб ти був вільний!».

— На мою думку дуже важливо і чесно, щоб кожен українець відчував зв’язок та подяку за новий день, який проживає на землі вільної України. Бо кожен хлопець чи дівчина, які ще знаходяться в полоні, потрапили туди, захищаючи нашу свободу. Для всієї команди Badoev ID честь долучитися до створення цього соціального проєкту та художньо відтворити важливі сенси, — коментує проєкт креативний продюсер Алан Бадоєв. 

— В російському полоні живі заздрять мертвим! — говорить Сергій Волинський (Волина). 

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