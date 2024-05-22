MONATIK – А що?: прем'єра нової пісні

Артист MONATIK презентує новий літній хіт «А що?», режисером відеороботи стала дворазова номінантка на Grammy – Таню Муіньо. Легендарний тандем MONATIK-Муіньо, які відзняли разом майже 20 сольних і дуетних відеоробіт артиста та мюзикл «Ритм», що отримали всі можливі нагороди, знову разом. Артист та режисерка екранізували нову композицію «А що?», зйомки якої проходили в Києві.

Сам же MONATIK заінтригував шанувальників на своїх сторінках у соціальних мережах повідомленням про те, що дана відеоробота є частиною екранізації майбутнього мюзиклу. Тому, ймовірно, артист зараз працює над створенням другої частини «Ритму».

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– Увага! Будь ласка! Віднесіться до цієї роботи, як до екранізації одного з номерів майбутнього мюзиклу, – пише на своїх сторінках MONATIK.

В новому відео артист постає перед судом присяжних. Все як і у житті: спочатку вони йому аплодують, слідом засуджують і навіть хочуть розлучити його з головною героїнею. Суспільний осуд переживав майже кожний, хто робив щось щиро та від усього серця. Проте артист залишається вірним собі і в фіналі відеороботи міцні почуття, сильне бажання та віра все одно перемагають розлуку і темряву. Зовсім не зухвало, а впевнено артист співає ці строчки усім присяжним: «А що? Якщо нам так хочеться?»

Варто зазначити, що легкий вайб композиції переносить нас до чарівного міста Одеси. Цією метафорою у вигляді атмосфери міста артист хотів передати нерозлучні почуття:

– Нехай ця пісня твою душу пестить, як Чорне море береги Одеси, – ваш MONATIK.