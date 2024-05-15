«Чекаю кожного 17 травня»: Макс Барських оголосив концерт «Зорепад. На біс» у столичному «Палаці спорту»

Благодійний виступ співака «Зорепад. На біс» запланований на 17 травня 2024 року. Квитки вже у продажу.

1 грудня 10 тисяч глядачів стали свідками наймасштабнішого шоу українського артиста від початку повтомасштабного вторгнення. Концерт на підтримку першого україномовного альому співака «Зорепад» для слухачів без перебільшення став легендарним, а для самого Барських – квінтесенцією музичних пошуків та трансформацій за період довжиною майже в два роки.

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– Все можливо, навіть в такі моменти, коли, здається, що все втрачено. Зовсім нещодавно я думав, що назавжди попрощався зі сценою, але в долі на кожного з нас є свій план. Я щасливий, що в мене є можливість обʼєднувати людей, надихати та бути корисним суспільству. Тому, чекаю кожного 17 травня на тому ж місці! До зустрічі в Палаці спорту, – коментує концерт на біс Барських.

Як і попередній виступ Макса, концерт на біс матиме благодійний характер, кошти з якого будуть спрямовані на цільові потреби українських захисників.

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