Євробачення 2024: усе, що відомо про пісенний конкурс

Євробачення 2024 – де та коли пройде пісенний конкурс, хто бере участь. До старту залишається все менше часу, тому зібрали всю важливу інформацію в одному матеріалі! Усе, що відомо про конкурс Євробачення 2024 – читай на сторінках Нового каналу

Цьогоріч 68-ий пісенний конкурс Євробачення 2024 проходитиме у місті Мальме, Швеція. Перший та другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а грандіозний фінал проведуть 11 травня на стадіоні Malmö Arena. Загалом братимуть участь представники 37 країн.

Євробачення 2024 – перший півфінал. 7 травня свої пісні представлятимуть:

Зараз дивляться

Кіпр : Силія Капсіс — Liar

Сербія: TEYA DORA — RAMONDA

Литва: Сильвестр Белт — Luktelk

Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue

Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Польща: LUNA —The Tower

Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Ісландія: Гера Бйорк — Scared of Heights

Словенія: Raiven — Veronika

Фінляндія: Windows95man — No Rules!

Молдова: Наталія Барбу — In The Middle

Азербайджан: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov — Özünlə Apar

Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood)

Португалія: iolanda — Grito

Люксембург: TALI — Fighter

Євробачення 2024 – другий півфінал. 9 травня свої пісні представлятимуть:

Мальта: Сара Боннічі — Loop

Албанія: BESA — TITAN

Греція: Маріна Сатті — ZARI

Швейцарія: Nemo — The Code

Чехія: Aiko — Pedestal

Австрія: Kaleen — We Will Rave

Данія: SABA — SAND

Вірменія: LADANIVA — Jako

Латвія: Dons — Hollow

Сан-Марино: MEGARA — 11:11

Грузія: Нуца Бузаладзе — Firefighter

Бельгія: Mustii — Before the Party’s Over

Естонія: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Ізраїль: Іден Голан — Hurricane

Норвегія: Gåte — Ulveham

Нідерланди: Йост Кляйн — Europapa

Країни-засновниці та спонсори конкурсу Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція та Швеція (як приймаюча держава) на Євробаченні 2024 теж виступатимуть у півфіналах. Це цьогорічне нововведення, раніше ж лише показували короткі уривки з їхніх генеральних репетицій.

Перший півфінал Євробачення 2024:

Велика Британія: Оллі Александер — Dizzy

Німеччина: ISAAK — Always On The Run

Швеція: Marcus & Martinus — Unforgettable

Другий півфінал Євробачення 2024:

Франція: Slimane — Mon Amour

Іспанія: Nebulossa — ZORRA

Італія: Анджеліна Манго — La noia

Слоган і логотип Євробачення 2024

«United By Music» («Об’єднані музикою»)

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Україна на Євробаченні 2024

Переможниці Національного відбору alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею Teresa & Maria у шведському місті Мальме. За результатами жеребкування, дует артисток виступатиме у першому півфіналі (7 травня) під номером п’ять.

alyona alyona & Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні 2024

Українська реперка alyona alyona вперше бере участь у Євробаченні, що не можна сказати про Jerry Heil. Адже вона вже двічі приходила на Нацвідбір у 2020-му та 2022-му.

Співачки створили спільний альбом Dai Boh. За рік вони випустили вісім спільних треків, співпрацюючи з європейськими артистами. Разом вони підкорюють хіт-паради на стримінгових платформах, а їхні композиції набирають понад 50 млн прослуховувань.

На Євробаченні 2024 alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну піснею Teresa & Mariа. За словами співачок, ця композиція відображає українське жіноцтво, що завжди було символом сили, мудрості та витримки. Однак вона викликала жваві дискусії у суспільстві через тематику. Одні висловлювали захоплення від пісні, інші ж стверджували, що образ Матері Терези дуже суперечливий в історії. Авторки відреагували на хейт і пояснили, що люди неправильно розтлумачили текст. Бо пісня Teresa & Maria – не біографічна композиція і образ використаний лише як символ.

Цікаві факти про конкурс Євробачення

Уперше пісенний конкурс Євробачення провели у 1956 році. Тоді перемогу на Євробаченні здобула Ліз Ассія зі Швейцарії з піснею «‎ Рефрен » . Того року в конкурсі брали участь сім країн; За всю історію Євробачення було озвучено понад 1500 хітів; Мінімальний вік учасників, який діє з 1990 року, – 16 років. Проте до прийняття цього правила вибороти перемогу змогла 13-річна Сандра Кім з Бельгії; Ірландія найчастіше перемагала на Євробаченні. З 49 разів, коли країна брала участь, сім були для неї переможними; В історії проведення Євробачення був один випадок, коли перемогу розділили одразу чотири країни: Нідерланди, Франція, Великобританія та Іспанія; Одного разу конкурс Євробачення було скасовано у зв’язку з пандемією COVID-19 у 2020 році; Євробачення занесено до Книги рекордів Гіннеса (2015) як найтриваліший щорічний телевізійний музичний конкурс.

Авторка: Вікторія Гутніченко

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