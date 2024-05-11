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Євробачення 2024: усе, що відомо про пісенний конкурс

Євробачення 2024: усе, що відомо про пісенний конкурс

Фото – eurovision.tv

Євробачення 2024 де та коли пройде пісенний конкурс, хто бере участь. До старту залишається все менше часу, тому зібрали всю важливу інформацію в одному матеріалі! Усе, що відомо про конкурс Євробачення 2024 – читай на сторінках Нового каналу 

Цьогоріч 68-ий пісенний конкурс Євробачення 2024 проходитиме у місті Мальме, Швеція. Перший та другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а грандіозний фінал проведуть 11 травня на стадіоні Malmö Arena. Загалом братимуть участь представники 37 країн.

Євробачення 2024 – перший півфінал. 7 травня свої пісні представлятимуть:

Зараз дивляться
  • Кіпр: Силія Капсіс — Liar
  • Сербія: TEYA DORA — RAMONDA
  • Литва: Сильвестр Белт — Luktelk
  • Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue
  • Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Польща: LUNA —The Tower
  • Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
  • Ісландія: Гера Бйорк — Scared of Heights
  • Словенія: Raiven — Veronika
  • Фінляндія: Windows95man — No Rules!
  • Молдова: Наталія Барбу — In The Middle
  • Азербайджан: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov — Özünlə Apar
  • Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
  • Португалія: iolanda — Grito
  • Люксембург: TALI — Fighter

Євробачення 2024 – другий півфінал. 9 травня свої пісні представлятимуть:

  • Мальта: Сара Боннічі — Loop
  • Албанія: BESA — TITAN
  • Греція: Маріна Сатті — ZARI
  • Швейцарія: Nemo — The Code
  • Чехія: Aiko — Pedestal
  • Австрія: Kaleen — We Will Rave
  • Данія: SABA — SAND
  • Вірменія: LADANIVA — Jako
  • Латвія: Dons — Hollow
  • Сан-Марино: MEGARA — 11:11
  • Грузія: Нуца Бузаладзе — Firefighter
  • Бельгія: Mustii — Before the Party’s Over
  • Естонія: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  • Ізраїль: Іден Голан — Hurricane
  • Норвегія: Gåte — Ulveham
  • Нідерланди: Йост Кляйн — Europapa

Країни-засновниці та спонсори конкурсу Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція та Швеція (як приймаюча держава) на Євробаченні 2024 теж виступатимуть у півфіналах. Це цьогорічне нововведення, раніше ж лише показували короткі уривки з їхніх генеральних репетицій.

Перший півфінал Євробачення 2024: 

  • Велика Британія: Оллі Александер — Dizzy
  • Німеччина: ISAAK — Always On The Run
  • Швеція: Marcus & Martinus — Unforgettable

Другий півфінал Євробачення 2024:

  • Франція: Slimane — Mon Amour
  • Іспанія: Nebulossa — ZORRA
  • Італія: Анджеліна Манго — La noia

Слоган і логотип Євробачення 2024

«United By Music» («Об’єднані музикою»)

 

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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Україна на Євробаченні 2024 

Переможниці Національного відбору alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею Teresa & Maria у шведському місті Мальме. За результатами жеребкування, дует артисток виступатиме у першому півфіналі (7 травня) під номером п’ять. 

alyona alyona & Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні 2024

Українська реперка alyona alyona вперше бере участь у Євробаченні, що не можна сказати про Jerry Heil. Адже вона вже двічі приходила на Нацвідбір у 2020-му та 2022-му. 

Співачки створили спільний альбом Dai Boh. За рік вони випустили вісім спільних треків, співпрацюючи з європейськими артистами. Разом вони підкорюють хіт-паради на стримінгових платформах, а їхні композиції набирають понад 50 млн прослуховувань. 

На Євробаченні 2024 alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну піснею  Teresa & Mariа. За словами співачок, ця композиція відображає українське жіноцтво, що завжди було символом сили, мудрості та витримки. Однак вона викликала жваві дискусії у суспільстві через тематику. Одні висловлювали захоплення від пісні, інші ж стверджували, що образ Матері Терези дуже суперечливий в історії. Авторки відреагували на хейт і пояснили, що люди неправильно розтлумачили текст. Бо пісня Teresa & Maria – не біографічна композиція і образ використаний лише як символ. 

Євробачення 2024: усе, що відомо про пісенний конкурс

Фото – eurovision.tv

Цікаві факти про конкурс Євробачення 

  1. Уперше пісенний конкурс Євробачення провели у 1956 році. Тоді перемогу на Євробаченні здобула Ліз Ассія зі Швейцарії з піснею «‎Рефрен». Того року в конкурсі брали участь сім країн;
  2. За всю історію Євробачення було озвучено понад 1500 хітів;
  3. Мінімальний вік учасників, який діє з 1990 року, – 16 років. Проте до прийняття цього правила вибороти перемогу змогла 13-річна Сандра Кім з Бельгії;
  4. Ірландія найчастіше перемагала на Євробаченні. З 49 разів, коли країна брала участь, сім були для неї переможними;   
  5. В історії проведення Євробачення був один випадок, коли перемогу розділили одразу чотири країни: Нідерланди, Франція, Великобританія та Іспанія; 
  6. Одного разу конкурс Євробачення було скасовано у зв’язку з пандемією COVID-19 у 2020 році;
  7. Євробачення занесено до Книги рекордів Гіннеса (2015) як найтриваліший щорічний телевізійний музичний конкурс.

Авторка: Вікторія Гутніченко

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