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Де проходить Євробачення 2024: країна та місце

Де проходить Євробачення-2024: країна та місце

Відкриття Євробачення 2024 відбулось вже 7 травня. Україну представили Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Де пройде Євробачення-2024? Розповість Новий канал. 

Євробачення 2024: де проходить конкурс

Місто Мальме на півдні Швеції прийматиме Євробачення-2024. Про це стало відомо 7 липня 2023 року.

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Мальме є третім за кількістю населення у країні, а також одним з найбільших портів у Балтійському морі.

Мальме проводитиме Євробачення не вперше, в 1992 та 2013 роках тут вже проходив конкурс.

Учасниками Євробачення 2024 стали:

  1. Австралія
  2. Австрія
  3. Азербайджан
  4. Албанія
  5. Бельгія
  6. Велика Британія
  7. Вірменія
  8. Греція
  9. Грузія
  10. Данія
  11. Естонія
  12. Кіпр
  13. Латвія
  14. Литва
  15. Люксембург
  16. Мальта
  17. Молдова
  18. Нідерланди
  19. Німеччина
  20. Норвегія
  21. Польща
  22. Португалія
  23. Сан-Марино
  24. Сербія
  25. Словенія
  26. Україна
  27. Франція
  28. Фінляндія
  29. Хорватія
  30. Чехія
  31. Швейцарія
  32. Швеція
  33. Ізраїль
  34. Ірландія
  35. Ісландія
  36. Іспанія
  37. Італія

Євробачення 2024: перший промоконцерт до Євробачення 2024

У суботу, 30 березня, представниці України на Євробаченні 2024 alyona alyona та Jerry Heil виступили з піснею «Teresa & Maria» на першому масштабному промоконцерті до Євробачення- 024 — PrePartyES у Мадриді. Про це повідомило Суспільне.

З 37 учасників Пісенного конкурсу — 26 взяли участь у концерті, де презентували свої пісні наживо перед аудиторією єврофанів.

Глядачі у залі підспівували українським співачкам, а після завершення виступу — вибухнули овації.

Євробачення 2024: під яким номер виступають alyona alyona & Jerry Heil

Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вперше вступали у першому півфіналі під номером 5.

Де проходить Євробачення-2024: країна та місце
Де проходить Євробачення-2024: країна та місце

Фото – Суспільне

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