Макс Барських – Slay: слухай пісню онлайн

У новій роботі музикант відходить від свого традиційно еталонного звучання романтичних пісень нульових та презентує своєму слухачеві сексуально агресивний трек. Для прихильників співака Slay став найочікуванішою прем’єрою за останній рік, який до офіційного релізу встиг отримати статус «хіта».

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Нова пісня співака — це маніфест свободи та прийняття себе без огляду на суспільну думку, який звучить практично в кожному його рядку.

‘Big bag big drip’, ‘I’m a mutha fucking vibe’ — ці фрази не просто стилістичні прикраси, а втілення бунтарського духу ‘SLAY’. ‘Cause I slay, slay, slay, slay’ — торжество від радості самовираження та звеличення індивідуальності, і кожна нота, кожна фраза — як символ того, що будь-хто може засяяти своїм неповторним світлом.

Відео супроводом до нового треку Макса стали ексклюзивні кадри з наймасштабнішого концерту від початку повномасштабного вторгнення, що відбувся у столичному Палаці спорту 1 грудня минулого року.