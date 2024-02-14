Раміна стала інтерв’юеркою студії YouTube на Мюнхенській безпековій конференції-2024

Всесвітньо відома платформа YouTube запросила ведучу Раміну Есхакзай стати інтерв’юеркою їхньої студії на Мюнхенській конференції. Журналістка буде єдиним представником із України, яка спілкуватиметься з гостями заходу. Про це повідомляється на офіційних сторінках MSC.

60-та Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) відбудеться з 16 по 18 лютого. В рамках заходу обговорять найактуальніші виклики світової безпеки. Раміна зустрічатиме найяскравіших спікерів заходу у павільйоні YouTube студії.

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Очікується, що цьогоріч на ювілейному форумі візьмуть участь близько 50 глав держав та урядів, понад 100 міністрів, а також лідери багатьох ключових міжнародних організацій.

У центрі обговорень будуть стан і майбутнє міжнародного порядку, необхідні реформи, регіональні конфлікти, кліматичні зміни, відсутність продовольчої безпеки, а також роль Європи у світі.