Андрій, «Скіба», розповів в інтерв’ю Раміні, як знищив «легендарного російського комбрига» «Ташкента»

На YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай «RAMINA» вийшов новий випуск із бійцями 10-тої окремої гірської-штурмової бригади «Едельвейс». Герої розповіли, як змінився ворог за останні роки, чи важко опанувати професію оператора дронів, про втому на фронті та, де знайти мотивацію йти захищати країну- ці та інші подробиці служби захисники Володимир Борисенко, міський голова Борисполя з 26 січня 2021 року, Дмитро з позивним «Малиш», Андрій, «Скіба», Олег, «Stryker», Павліна, з позивним «Карандашик», військовий Тарас, Михайло, з позивним «Пікачу», розповіли в інтерв’ю.

Пропонуємо до вашої уваги найцікавіші фрагменти випуску:

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«Не вийде ні в кого відсидітися за кордоном«, – Дмитро, «Малиш»

Противника важко вимотати в сутичці, бо він навчений та озброєний і не відчуває дефіциту з боєприпасами. Єдиний вихід ставати кращими, сильнішими, швидкими. Не вийде ні в кого відсидітися за кордоном чи вдома.

«Сьогодні я повністю у лавах ЗСУ», – мер Борисполя Володимир Борисенко

Я призвався, хотів саме в цю бригаду, адже вона на початку повномасштабного вторгнення прикрила Бориспіль. Це право й обов’язок. На сьогодні я повністю у лавах ЗСУ, це перший прецедент в Україні, тому законодавство буде змінено, де чітко визначать, хто буде керувати містом. Моя посада поєднувала в собі дві функції – виконавчу і законодавчу. Сьогодні є секретар міської ради, заступник, рада депутатів, які збираються розглядати питання міста та бюджет. Тому все функціонує, будь-який міський голова може та має мобілізуватися, адже тут від нас користі значно більше. Країна має повністю перейти на військові рейки, зараз централізація влади є необхідною, потрібна та велика кількість депутатів, яка є, вони так само можуть мобілізуватися.

Володимир Борисенко зізнався, чи отримує зарплату мера

Отримую зарплату, як звичайний мобілізований. Зарплату на посаді мера я перестав отримувати в день мобілізації. Одне з основних моїх завдань, крім того, щоб знаходитися в окремій бригаді та роті, є соціальне навантаження. Я постійно закликаю у своїх дописах та відео, не боятися вступати до лав ЗСУ, це може колись стосуватися кожного. Чим раніше ви це зробите, тим більш є часу підготуватися, можливість обрати, куди ви хочете піти, адже може бути масова мобілізація, тоді будуть брати всіх, незалежно від того, готові ви чи ні. Зараз може нас врятувати служба у ЗСУ. Якщо армія буде налічувати понад три мільйони військових, то нам буде легше.

Андрій, «Скіба» розповів, як знищив «легендарного російського комбрига» «Ташкента»

Я працював з дронами, проводив експеримент, щоб залітати на максимально дальні дистанції, тоді у мене був перший рекорд – 13 кілометрів. Я летів і знав, що в тому селі постійно ходить техніка, тому просто шукав її, коли побачив – одна думка – знищити, і влучив, а наступного дня все було в новинах.

Павліна, з позивним «Карандашик», розповіла, за що отримала нагороду від Зеленського

Це був Лисичанський напрямок, нас брали в кільце, ми навіть про це не здогадувалися, для мене першочергово було дістати тіла. На війні немає безпеки, ти також зобов’язаний бути людиною і розуміти, що родині вбитого навіть тіло важливе, бо коли родина чекає незрозуміло чого, дуже важко. Там була посадка до трьох кілометрів, ми робили марш, адже машину ближче не підпускали. Нас було дві групи евакуації – 8 людей. Ворог почав наступати, між нами було 200 метрів. Люди були втомлені, налякані, було дуже тяжко. Наша група евакуації змінювалася три рази, тому що багато було поранених. Евакуація затягнулася на добу. Цей день був важливий, щоб утримати позиції, і щоб нас не взяли, але нам вдалося. Коли ми повернулися, мене викликав комбат. Я була проти, адже у мене багато друзів загинули. Для мене була найвища нагорода, якби їхнім родинам вручили її, але командир сказав, щоб я їхала.

Військовий Тарас розповів, в чому перевага українців проти росіян

Ми воюємо з сильною країною, з боку ворога перший рік були тактичні помилки, зараз він інакше працює. У нас сила волі є, сильні люди, ми маємо мотивацію, вони зброю, тому рівновага.

Павліна, позивний «Карандашик», розповіла, про що говорить з батьком-росіянином

Батько отримав російське громадянство понад 10 років тому. Мій брат загинув під Благодатним, він про це знав. Я казала: «Твоя дитина померла від твоєї руки, і колись ми з тобою зустрінемося на тому чи цьому світі й розберемося». Ми не спілкуємося з батьком, після того, як він побачив мене у військовій формі. Брат виклав мою фотографію, батько запитав, якщо ми зустрінемося на полі бою, що я буду робити, я відповіла – свою роботу.

Сергій, «Акцент» розповів, яких росіян беруть у полон

Люди, який ми брали в полон, мобілізовані, «зеки». Не скажу, що вони професійні, але ворога недооцінювати не треба. Їх навчили воювати. Вони просуваються не так, як раніше, у нас зараз оборонна фаза. Як у них проходить підготовка: на тиждень приїздять на Донбас – на тренування, потім їх кидають у бій. Мотивація – гроші, свобода – якщо засуджені.

Павліна, «Карандашик», розповіла про втому на передовій

Мотивації немає, люди втомлені. Для багатьох в тилу війна скінчилась. Я дивлюсь на тих чоловіків, якби ми не змогли тут тримати, навіть, якщо війна дійшла б до заходу, чоловіки знаходилися б в стороні. Через них люди тут теж гинуть. Людина перевтомлюється, її немає ким замінити. Від того виснаження людина сама ладна померти.

Андрій «Скіба» розповів, хто може стати оператором БПЛА

Тут головне бажання, в принципі, зможе кожний, навчимо будь-кого, не потрібні спеціальні навички, хоча все буде корисним. У мене хлопці приходили, і за два тижні вже знищували першу ціль.

Віктор, позивний «Рубін», розповів, як мотивувати українців вступати у ЗСУ

Мають тренуватися, читати, дивитися ролики про українську армію. Я себе мотивую патріотичними піснями. У тебе має бути розуміння по життю: для чого ти у світі, що твоя держава, родина. Якщо ти не будеш поважати себе та державу, будеш, як заєць ховатися у кущах, і жити в страху. Заєць скільки живе, стільки в страху, я не хочу бути зайцем. У кожного свій фронт. Якщо ти здоровий, сильний чоловік, ти маєш бути тут, і замінити мене та інших хлопців.

Михайло, позивний «Пікачу», закликав не недооцінювати противника

Дружна каже, щоб я додому вертався, як я можу повернутися? Перші місяці повномасштабного вторгнення були черги добровольців у військкоматах, але зараз тих черг не видно. У нас сильний противник, як би ми його не недооцінювали, але він нас давить. Але я вірю, що ми переможемо.