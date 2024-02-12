Дедпул 3: дата виходу, трейлер та що відомо про фільм

Вийшов трейлер нового фільму «Дедпул і Росомаха» від Marvel Studios. Тизер-трейлер фільму показали під час Super Bowl, фінальної гри сезону в американському футболі. Це буде перший фільм «Дедпул», який стане частиною MCU (кіновсесвіту Marvel). Крім того, персонаж «Людей Ікс», Росомаха, вперше приєднається до «Месників» і компанії.

Кіно вийде в український прокат 25 липня 2024 року.

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Судячи з ролику, за кілька років після подій другого фільму Вейд Вілсон (він же антигерой Дедпул) живе щасливим спокійним життям зі своєю коханою Ванессою. Аж раптом його викрадають члени «Управління часовими змінами» (з ним глядачі познайомилися у серіалі «Локі») та залучають до небезпечної місії крізь мультивсесвіт. Втім, це буде зовсім непросто, адже на шляху йому доведеться зустрітися з Росомахою.

«Кожен заслуговує на щасливий кінець», – такий слоган отримав новий супергеройський екшн.

Стрічка зосередиться на стосунках Дедпула і Росомахи. Це буде єдиний фільм Marvel Studios, який вийде у 2024 році.

Режисер: Шон Леві («Персонаж», серіал «Дивні дива»)

Актори: Раян Рейнольдс (дилогія «Дедпул», «Персонаж»), Гʼю Джекман («Росомаха», «Престиж»), Морена Баккарін, Дженіфер Ґарнер, Бріанна Гільдебранд, Шіолі Куцуна, Роб Делані, Тоні Мак-Карті та інші.

Фото – кадри з фільму