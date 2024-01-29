Українська кліпмейкерка Таню Муїньо зняла кліп для Джей Ло – що відомо та відео кліпу

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Jennifer Lopez на пісню Can’t Get Enough (feat. Latto). Про це стало відомо сьогодні, 29 січня, коли кліп опублікували на YouTube.

Прем’єра пісні та першої версії кліпу відбулась два тижні назад.

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Проте 27 січня Jennifer Lopez виклала нову версію пісні. яку вона виконала разом із американською реперкою та співачкою Latto. Наша Таню Муїньо зняла для них дуже яскравий кліп. Після прем’єри Таню виклала його у себе в сторіс.

Те саме зробила і Джей Ло. Під кліпом співачка відмітила Таню.

В кліпі Джей Ло співає про кохання спочатку у шикарний апартаментах в Нью-Йорку, а потім гуляє та танцює вулицями міста. Згодом вона опиняється у червоно-білій кімнаті зі співачкою Latto, де друга читає реп. Далі Дженіфер Лопес спускається у купальнику по канату, танцює на столі та на сцені посеред вулиці. Це треба бачити!

Фото – скриншот з кліпу