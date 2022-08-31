Що вибирають українці: пісня Макса Барських увійшла у ТОП-5 найпрослуховуваніших на сервісі TopHit

За пів року війни треки Макса Барських, Kalush Orchestra, Еда Ширана, Бумбокс та Христини Соловій українці слухали найчастіше

До Дня Незалежності: Макс Барських презентував патріотичний сингл «Україна»

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Впливовий медіа сервіс TopHit Україна опублікував Топ-30 виконавців, які з початку повномасштабного вторгнення найбільше лунали в українському радіо ефірі. Серед лідерів опинилися Макс Барських з треком «Буде весна», Kalush Orchestra зі Stefania, «Бумбокс» з піснею «Ой у лузі червона калина», Ед Ширан та гурт «Антитіла» 2steps та Христина Соловій «Українська лють».

Увесь список найбільш ротованих пісень – за посиланням.