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Що вибирають українці: пісня Макса Барських увійшла у ТОП-5 найпрослуховуваніших на сервісі TopHit

Що вибирають українці: пісня Макса Барських увійшла у ТОП-5 найпрослуховуваніших на сервісі TopHit

За пів року війни треки Макса Барських, Kalush Orchestra, Еда Ширана, Бумбокс та Христини Соловій українці слухали найчастіше 

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Впливовий медіа сервіс TopHit Україна опублікував Топ-30 виконавців, які з початку повномасштабного вторгнення найбільше лунали в українському радіо ефірі. Серед лідерів опинилися Макс Барських з треком «Буде весна», Kalush Orchestra зі Stefania, «Бумбокс» з піснею «Ой у лузі червона калина», Ед Ширан та гурт «Антитіла» 2steps та Христина Соловій «Українська лють». 

Увесь список найбільш ротованих пісень – за посиланням.

Що вибирають українці: пісня Макса Барських увійшла у ТОП-5 найпрослуховуваніших на сервісі TopHit

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