Макс Барських — Україна: слухати онлайн пісню

Нова пісня співака стала четвертим україномовним треком від початку повномасштабного вторгнення і присвячена 31 річниці незалежності країни

– Усі ці пів року війни я відношусь до музики, як до чогось, що відбувається не зі мною, до чогось із минулого життя. Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і усі ми. Але знаю напевно, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії й проєктуємо найсвітліші бажання. «Україна» – це пісня-мрія. Я вірю в таку перемогу, коли вся країна стає єдиною незламною родиною. Україна – це сім‘я, в якій люблять і розуміють, – прокоментував прем’єру Барських.

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Презентація треку Макса відбулася на офіційному YouTube-каналі співака, а телевізійну версію пісні можна буде почути в колаборації з українськими виконавцями нового покоління KOLA, Вася Демчук, ROXOLANA та TVORCHI в рамках святкового концерту до Дня Незалежності в ефірі «Єдиних новин».