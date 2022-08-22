Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

З 10 до 15 серпня в Угорщині гримів один із наймасштабніших фестивалів у Європі — Sziget. Цьогоріч українські артисти поїхали туди, щоби разом із Всеукраїнською асоціацією музичних подій та їхньою ініціативою Music Saves UA посилити інформаційний спротив російській пропаганді в країні, що, на жаль, відома не дуже проукраїнською позицією. І в них вдалося: перемога і правда за Україною. Ці 10 здобутків — цьому яскраве підтвердження.

Перемога перша: безпрецедентна підтримка фестивалем України ще до його старту.

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Організатори Sziget всіляко допомагали Україні не тільки під час фестивалю, а й до його проведення. Зокрема підтримали під час телемарафону Save Ukraine в Угорщині.

З перших днів війни команда Sziget наголосила на тому, що засуджує агресію росії в Україні. У лайн-апі заходу немає росіян, що підтримують дії росії, а якщо будь-який із заявлених артистів заявить, що підтримує війну, його одразу видалять із лайн-апу.

Цьогоріч на фестивалі значно менше артистів із країни-агресора, натомість їхні місця на фестивалі посіли українські митці. Усі українські артисти виступили на різних сценах Sziget та їхні виступи не перетиналися, а отже, дізнатися правду про війну в Україну з перших уст змогли якнайбільше фестивальників із різними музичними смаками.

Перемога друга: інформаційний спротив російській пропаганді з перших хвилин відвідування Sziget 2022.

Інформацію про війну кожен фестивальник міг прочитати, переглядаючи паспорт івенту. Там же розміщувався QR-код, перейшовши за яким можна було задонатити кошти на підтримку України.

Перемога третя: Kazka, Krapka; KOMA, Alina Pash, Luiku, Ragapop, Constantine й інші українські артисти стали на Sziget 2022 рупорами України.

Ragapop розпочали й закінчили свій виступ із відеороликів про війну в Україні, гучно заявивши, що росія — це держава-терорист, а Україна вкрай потребує допомоги.

Alina Pash не тільки влаштувала на сцені потужний перформанс із розриванням світлини Віктора Орбана й володимира путіна, співала пісні під відеоряд із кадрами розбомбленої росіянами України та закликала скандувати «Ганьба росії!». Разом з Олександрою Заріцькою з гурту KAZKA вона продовжувала інформаційну кампанію під час виступів інших артистів із плакатами та промовами.

Разом із гуртом KAZKA на головній сцені між виступами хедлайнерів фестивалю заспівали пісні «Плакала» та I’m Not Ok українські діти-біженці, які змушені були рятуватися від війни в Угорщині. Увесь виступ колективу супроводжувався кадрами війни в Україні та гаслами «Росія — країна-терористка!» і FREE AZOV на головному екрані.

Окрім цього, ведучий фестивалю, представляючи гурт, висловив солідарність з Україною: «Погляньте на ваші браслети зараз! Там є слово Freedom — свобода. Саме свобода — те, за що щодня борються українці зараз! Зустрічаємо гурт з України — KAZKA!».

Дует Krapka;KOMA влаштував на сцені промовистий перформанс, під час якого фестивальники побачили Україну після жорстокої навали рф.

Гурт Luiku виступили з промовою перед піснею, написаною про війну в Україні, і розповіли, яким зараз є життя українців, що назавжди змінила війна.

Аби закликати донатити на допомогу постраждалим від війни, Constantine розмістив на сцені під час виступу спеціальний QR-код. З його допомогою можна було зробити грошову пожертву до Music Saves UA на гуманітарну допомогу.

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Перемога четверта: розповісти про українських артистів, які зараз не на сцені, а на полі бою.

На фестивалі Sziget встановили стенд з українськими артистами, які не змогли взяти участь, бо боронять Україну від російських окупантів у лавах ЗСУ. Серед них — фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, весь колектив групи «Антитіла», співак Коля Серга, хіп-хоп виконавець Yamak та інші.

Перемога п’ята: правильні меседжі від угорців зі сцени Sziget 2022.

Із головної сцени Sziget 2022 лунали слова ведучих на підтримку України: «Ми тут на Sziget хочемо посилити наш меседж і щоби ви нам допомогли: «ЦЕ НЕ НОРМАЛЬНО!». Sziget 2022, ми гордо стоїмо разом із жителями України й ми хочемо щоби наш меседж почули!».

Перемога шоста: можливість не тільки розказати, а й показати правду на спеціальній українській локації.

Поки українські артисти транслювали головні меседжі зі сцени, Music Saves UA доносила правду на спеціальній локації в зоні NGO. Там можна було більше дізнатися про війну в Україні, подивитися світлини з мирних часів та усвідомити наслідки війни.

Перемога сьома: донести правду до угорських та зарубіжних медіа.

Про виступи українських артистів та їхні перформанси і промови на Sziget написали безліч медіа Угорщини — країни, що займає не надто жорстку політичну позицію щодо росії. А отже музичній спільноті вдалося донести до угорського народу жахливу правду про країну-агресора, із якою «дружить» їхня влада.

Перемога восьма: безліч способів допомогти Україні просто на фестивалі.

У співпраці з Music Saves UA організатори створили благодійний мерч. Це футболки, прибуток із продажу яких організатори задонатять на гуманітарну допомогу. Людей у них можна можна було зустріти в кожному куточку фестивального простору.

Перемога дев’ята: можливість зібрати кошти для евакуації українців із окупованих територій.

Мета Music Saves UA на цьогорічному Sziget — зібрати кошти для евакуації 1000 людей із окупованих територій. Наразі підраховано, що вже зібрана необхідна сума для вивезення 400 людей. Окрім цього, команда чекає на підсумки продажу благодійного мерчу.

Сьогодні евакуація — одне з найголовніших завдань, яким опікується Music Saves UA. За допомогою волонтерів їм вдалося вивезти з гарячих точок понад 11 000 людей. Music Saves UA займаються не лише евакуацією, а й поселенням українців, що змушені покинути домівки. За підтримки ініціативи було облаштовано Бакота Хаб, який приймає митців-переселенців, та десятки волонтерських прихистків по всій Україні.

«Загалом займаються евакуацією та подальшою допомогою переселенцям біля 100 волонтерів. Вони шукають постраждалим довгострокове житло та роботу, забезпечують продовольством, надають психологічну поміч та допомогу у відновленні необхідних документів», — розповідає координатор волонтерів у команді Music Saves UA Микита Проданець.

Перемога десята: запуск дискусії щодо поїздок українських артистів на міжнародні фестивалі

Поїздка українських артистів на Sziget 2022 запустила дискусію не тільки в навколомузичній спільноті, а й в усьому соціумі. Всеукраїнська асоціація музичних подій вже має досвід участі в таких заходах і розуміє, яких результатів на міжнародних теренах таким чином можна досягти. Найближчим часом команда планує організувати дискусійний івент.