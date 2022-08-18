Учасник реаліті «Холостячка» Андрій Хветкевич зробив камін-аут та показав романтичне фото зі своїм хлопцем

Всі пам’ятають, як Андрій, разом із іншими учасниками проекту боровся за серце холостячки Злати Огнєвіч, які гарні побачення влаштовував для співачки. Його не просто так називали головним романтиком сезону!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Khvetkevych ???????? NFT Patent (@diveeasy) Зараз дивляться

Аж раптом, майже через різ після виходу реаліті на екрані, Андрій Хветкевич зробив в своїх соцмережах неочікуване зізнання.

«Довгий час я керувався стереотипами і не був чесним перед собою, – написав Андрій в Instagram під знімком, на якому він цілується зі своїм коханим. – Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути запитання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий який є, і я вчуся приймати і любити себе».

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Андрій розповів, що цього літа він зробив своєму коханому пропозицію:

«Нещодавно він сказав «Так», і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наше заручення та його день народження».

Ми щиро бажаємо закоханим щастя! І віримо, що справжнє кохання завжди переможе.

Фото: @diveeasy

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