Серіали від Netflix: топ-5 найбільш захоплюючих

Це неможливо пропустити. Топ-5 серіалів для тих, хто любить сюжети, які затягують.

«Гра в кальмара»

Зараз дивляться

Squid Game

Цей корейський серіал став абсолютним лідером за кількістю переглядів на Netflix вже у перші тижні стримінгу в 2021 році. Феноменом цієї драми вважають психологічну влучність її творців, адже вони зачіпають теми, які цікавлять кожного в сучасному суспільстві – легкі гроші та азарт.

«Гра в кальмара» об’єднує 456 людей, які вирішують стати учасниками загадкового змагання на виживання. Причина того, що вони готові пожертвувати своїм життям, банальна. Люди просто не мають грошей, і, як вони вважають, їм нічого втрачати. Тому 456 дорослих наважуються зіграти у серію традиційних дитячих ігор, але зі смертельними поворотами. Всі герої драми змушені ризикувати своїм життям, щоб отримати значний приз. Але переможець буде лише один, бо лише єдиний виживе.

«Жінка навпроти дівчини у вікні»

The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window

Часом алкоголь може змусити нас бачити те, чого насправді могло ніколи й не існувати. І протверезівши, ми знову і знову запитуємо в себе, було те щось реальністю чи лише галюцинацією від надмірної кількості випитого вина… Так відбулося і з Анною, якій здалося, що сталося (або ж ні) вбивство в будинку навпроти.

Після смерті доньки та подальшого розлучення Анна почала топити своє горе у вині. Переживаючи важку депресію, дівчина днями пиячила й дивилася у вікно, спостерігаючи за новими сусідами. Симпатичному сусіду з донькою навіть ніби вдалося відволікти Анну від сумних думок, але раптом на її очах відбувається жорстоке вбивство. Але це не точно… Річ у тім, що разом з вином Анна пила й антидепресанти, які можуть викликати галюцинації. Тепер їй треба зрозуміти, вона стала свідком вбивства чи просто з’їхала з глузду.

«Вигадана Анна»

Inventing Anna

Fake it till you make it – доволі популярне гасло в гонитві за американською мрією. І саме так можна описати цілком правдиву історію, за винятком тих її частин, які є вигадкою від Netflix.

В основу серіалу «Вигадана Анна» лягла стаття журналістки Джессіки Пресслер для New York Magazine. Дівчина провела журналістське розслідування щодо афер 25-річної Анни Делві, вона ж Анна Сорокіна, родом з Росії. У 2016 році аферистка з амбіціями прилетіла до Нью-Йорка, щоб відкрити власний арт-простір. Але для цього їй потрібні були правильні зв’язки та купа грошей. Тому дівчина вирішила видати себе за німецьку спадкоємицю, яка має заможних батьків. У гонитві за своєю мрією – відкрити арт-простір – Анна Делві обдурила багатьох людей з нью-йоркської еліти, привласнивши їхні гроші, а також намагалася отримати позику в 22 мільйони доларів від банку США. Та правда була розкрита, і Анна загриміла до в’язниці. Про це дізналася журналістка Вавіан Кент з Manhattan та вирішила з’ясувати всю правду про масштабну аферу.

«Сестра Ретчед»

Ratched

Американський драматичний серіал на основі роману «Пролітаючи над гніздом зозулі» Кена Кізі розповідає про жорстоку медсестру.

Дія серіалу починається у 1947 році, коли Ретчед переїжджає до Північної Каліфорнії і знаходить роботу в психіатричній лікарні, де лікарі проводять сумнівні експерименти з вивчення людського розуму. Спочатку дівчина намагається виконувати свою роботу так, як того від неї вимагають, не більше, але потім стає частиною системи психіатричного шпиталю та тих, хто в ній перебуває. Зі стильної та ефектної дівчини Ретчед перетворюється на справжнього монстра. Бо ж давня істина полягає в тому, що справжніми чудовиськами не народжуються, ними стають.

2 сезон «Чому жінки вбивають»

Why Women Kill

Продовження захоплюючого серіалу від режисера “Відчайдушних домогосподарок”. Якщо перший сезон був схожий на антологію і, розповідав про не зв’язані між собою історії трьох героїнь з різних епох, то дії другого сезону розгортаються в одному часі – в 1949.

Простодушно-довірлива домогосподарка Альма (Еллісон Толман) мріє потрапити в місцевий клуб садівництва, яким заправляє фатальна красуня Рита (Лана Парра). Але та не надто рада своїй сусідці, що набивається їй в подруги. Саму ж Риту чоловік не без підстав підозрює в зв’язку з молодим і красивим коханцем-актором (Меттью Даддаріо), який до того ж встиг зачарувати і дочку Альми (В. К. Кеннон). Але найбільш інтригуюче, що чоловік Альми, ветеринар Бертрам (Нік Фрост), дещо приховує про себе. І одного разу дружина випадково стає частиною його секрету, причому ниточки цієї таємниці ведуть до Рити і її сім’ї.

Перший сезон вийшов 2019 року, а старт другого відбувся 3 червня 2021.

Більше новин:

Серіали від Netflix на основі реальних подій: ТОП-5

Найкращі серіали HBO: ТОП-10 на думку редакції