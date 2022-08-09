Корисні поради під час війни: Асоціація кіноіндустрії України створила мультфільми для дорослих і дітей

Новий проект для підтримки українців створила FIAU Асоціація кіноіндустрії України, за підтримки ІСАР Єднання у межах проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства» та за участі Malanka Studios

Креативний продюсер проекту Ольга Гібелінда та режисер мультфільмів Олег Маламуж мали на меті підтримати українців, що страждають під час війни та надати їм корисні психологічні поради щодо алгоритмів поведінки у скрутних умовах, стресових ситуаціях та чутливих питаннях комунікації під час бойових дій та під впливом від їх наслідків.

Зараз дивляться

Вісім анімованих роликів з корисними порадами щодо поведінки у складних умовах, які спричинила війна, розроблені та такі теми:

Як розмовляти з дитиною про війну?

Як розмовляти з дитиною про війну? Таке просте і одночасно складне завдання, яке постало перед батьками після нападу росії на Україну. Діти все розуміють та відчувають краще за дорослих, тому приховувати немає сенсу. Але як поговорити правильно? «Корисно для кожного» зібрали прості та дієві поради, аби допомогти.

Ви працюєте в зоні бойових дій. Як справлятися зі стресом?

Друга серія циклу «Корисно для кожного«: «Ви працюєте в зоні бойових дій. Як справлятися зі стресом». Від ранку 24 лютого 2022 року життя кожного з нас змінилось. Із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну багато українців опинились у надскладній ситуації та потребують психологічної підтримки чи поради.

Ви волонтер. Як не вигоріти.

Третя серія циклу «Корисно для кожного»: «Ви волонтер. Як не вигоріти». Робота волонтера складна та виснажлива, без міцного тилу нашим військовим боронити Україну було б ще важче. Тож як не вигоріти та відчувати, що и потрібен?

Ви виїхали із зони бойових дій. Як впоратись з синдромом «того хто вижив» та відчуттям провини.

Четверта серія циклу «Корисно для кожного»: «Ви виїхали із зони бойових дій. Як впоратись із синдромом «того, хто вижив» та відчуттям провини». Впевнені, що подібні думки про провину, що ти живий, можеш ходити, їсти та спати, приходили в голову кожного українця, який виявився у хоч якійсь безпеці. Проте на користь нам вони зовсім не йдуть.

Як екологічно спілкуватись з родичами та знайомими, які лишились у зоні воєнних дій і допомогти їм.

П’ята серія циклу «Корисно для кожного»: «Як екологічно спілкуватись з родичами та знайомими, які лишились у зоні воєнних дій і допомогти їм.» Одна з найрозповсюдженіших проблем під час війни – спілкування між родичами, друзями, які тепер живуть в різних умовах. Дуже важливо не втратити зв’язок та підтримувати один одного.

Ви тимчасово розлучились із родиною. Як зберегти емоційний зв’язок за таких обставин.

Шоста серія циклу «Корисно для кожного»: «Ви тимчасово розлучились із родиною. Як зберегти емоційний зв’язок за таких обставин». Напад росії на Україну розділив багато українських сімей. В такий момент дуже важливо пітримувати один одного та зберегти сім’ю навіть на відстані. Як це зробити? Поради дізнаєтесь у ролику.

Панічна атака. Як собі допомогти.

Сьома серія циклу «Корисно для кожного»: «Панічна атака. Як собі допомогти». Чи думали ми колись, що майже кожен українець відчує на собі, що таке панічна атака? Коли вона стається в перше – стає надзвичайно страшно, здається, що весь світ руйнується, а ти зараз помреш. Проте є гарна новина – можна навчитись собі допомагати.

Панічна атака, істерика, ступор у людини поряд. Як допомогти.

Восьма серія циклу «Корисно для кожного»: «Панічна атака, істерика, ступор у людини поряд. Як допомогти». В такій ненормальній ситуації, як війна, потрібно навчитись допомагати не тільки собі, а й будь-якій людині. Адже пітримка та єднання – наша сила.

Фото – скріншот з відео