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Вова Дантес і Даша Кацуріна записали спільне звернення, на яке всі чекали

Вова Дантес і Даша Кацуріна записали спільне звернення, на яке всі чекали

Чутки про роман співака Володимира Дантеса та рестораторки Даші Кацуріною обгуворються з того часу, як стало відомо про роман Наді Дорофєєвої з Мішею Кацуріним. Але якщо ця парочка відкрито зізналась – так, вони дійсно разом – то Вова і Даша довго тримали інтригу.

А сьогодні звернулись у спільному відео до підписників: «Ми хочемо сказати дещо важливе. Комусь здається, що це не на часі… Ви могли про це здогадуватись. Ми бачимо, що це так чи інакше випливає в ЗМІ…»

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Ну нарешті: Дантес опублікував фото поцілунку з Дашею Кацуріною (ФОТО)

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Публикация от Dantes ???????? (@vladimirdantes)

 

Але зізнання, на яке всі чекали, так і не сталось 🙂 Хоча насправді, відео виявилось набагато важливішим:

«Врятуйте тварин від війни!, – звернулись Даша та Вова до підписників у відео. – Не проходьте повз!»

Як виявилось, цей ролик знято на підтримку проекту зоозахисників Uanimals. Респект, Даша і Вова! Це найкрутійший варіант використання хайпового питання, який ми бачили за останній час!

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