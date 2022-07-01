Дивні дива 4 сезон став найуспішнішим серіалом Netflix

Сервіс Netflix був недоступний протягом 30 хвилин одразу після виходу серіалу «Дивні дива» 4 сезон, який випустили 1 липня 2022 року. Подробиці – в матеріалі!

Про інцидент пише Variety з посиланням на глобальний сайт моніторингу працездатності Downdetector. За їхніми даними, кількість скарг на проблеми із завантаженням на сервісі Netflix досягла 13 тисяч за годину після релізу серіалу. Фахівці полагодили все за півгодини.

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Зазначимо, що заключні епізоди 4 сезону серіалу «Дивні дива», що вийшли одночасно 1 липня 2022 року, займають майже чотири години часу: 8 епізод триває 85 хвилин, а 9 епізод – 150 хвилин.