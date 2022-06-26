Надя Дорофєєва оголосила конкурс на кращу адаптацію її російськомовного треку

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно підтвердила інформацію про роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, в своїх соцмережах оголосила цікавий конкурс. І це не черговий гівевей, а творчий конкурс для авторів. А точніше для всіх бажаючих, хто хоче спробувати свої сили та адаптувати пісню Наді raznocvetnaya українською мовою.

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«Напередодні війни я випустила трек raznotsvetnaya. Але зараз для нас всіх існують лише два кольори – жовтий та блакитний. І саме їх не вистачає моїй пісні!, – написала співачка на своїй сторінці. – Тому я оголошую конкурс на кращу адаптацію треку raznotsvetnaya українською! Ми презентуємо нову версію пісні та автор отримає грошову винагороду. Звісно, я познайомлю його з вами!»

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Спробувати свої сили може кожен! Для цього потрібно заповнити онлайн-форму та надіслати свій варіант тексту до 3 липня.

В коментарях про бажання створити адаптацію вже написали багато творчих українців, зокрема, співачка KOLA, авторка популярного хіта «Чи разом?».

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