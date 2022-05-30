ТОП-5 фільмів до Дня Блондинок 2022

31 травня – День блондинок! І в честь свята ми зібрали п’ятірку кращих картин про світловолосих красунь

Отже, ТОП-5 крутих фільмів про блондинок, зберігайте собі!

Блондинка з амбіціями (2007)

Цей фільм із Джесікою Сімпсон у головній ролі – комедія з елементами драми, в якому розповідається історії дівчини Кетті. Її зрадив наречений, і вона, щоб кардинально змінити все у своєму житті, влаштовується на роботу в нову компанію. Але все не може бути гладенько у великому колективі, і Кетті виявляється втягнутою у корпоративні ігри.

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Блондинка в ефірі (2014)

В основі цього фільму – історія репортера Меган Майлз, яка мріє стати ведучою новин. І ось, її мрія може здійснитися, коли телеканал оголошує про прослуховування на цю посаду. В ніч перед кастингом Меган із подругами вирушає до нічного клубу, а з ранку прокидається в ліжку з незнайомим чоловіком. Опинившись у центрі міста без своєї сумочки, що залишилася в евакуйованій машині, де лежать усі її речі, телефон і гроші, Меган має за будь-яку ціну за 8 годин дістатися найважливішої співбесіди у своєму житті.

Щоденник Бріджит Джонс (2001)/Бріджит Джонс: Грані розумного (2004)/Дитина Бріджит Джонс (2016)

І хоча це три фільми, ми їх об’єднали в одному пункті списку, оскільки, почавши дивитися картину про пригоди Бріджит, ви точно не зможете зупинитися. Тому готуйтеся провести з чарівною Рене Зеллвегер майже шість годин! Перший фільм “Щоденник Бріджит Джонс” знайомить нас із 32-річною героїнею, в якої немає стосунків, зате є безліч комплексів і бажання почати нове життя. Усі свої дії Бріджит записує у щоденник. У другому фільмі “Бріджит Джонс: Грані розумного” героїня знову потрапляє в халепу, і навіть опиняється у в’язниці. Але це не найбільша проблема! Перед Бріджит стоїть вибір, який може змінити все її особисте життя. Та чи потрібно? Третій фільм вийшов аж через 12 років! Але це лінійне продовження другої частини. У картині “Дитина Бріджит Джонс” у центрі сюжету – вагітна Бріджит, якій доведеться знову розбиратися у своєму особистому житті, щоб зрозуміти – чия ж це все-таки дитина? Словом, нудьгувати не доведеться.

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Діана: Історія кохання (2013)

Цей фільм – підтвердження того, що якщо в головній ролі блондинка – це не обов’язково комедія! “Діана: Історія кохання” – біографічна драма режисера Олівера Хіршбігеля, що розповідає про два останні роки життя Діани, принцеси Вельської, починаючи з її розлучення із принцом Чарльзом. Діана закохується в пакистанського кардіохірурга Хасната Кхана. У фільмі також показана поїздка Діани до Анголи з кампанією проти використання протипіхотних мін. А ще поїздки принцеси в Австралію, Пакистан, Нью-Йорк, Боснію, Італію і, нарешті, в Париж. Крім того, відтворені модні образи леді Ді. Стосунки з Кханом заходять у глухий кут через бажання Хасната жити своїм життям і гіперпопулярність Діани. У фільмі показано знайомство Діани з єгиптянином Доді аль-Фаєдом, як спроба змусити Кхана ревнувати, що призвела до загибелі принцеси. Сценарій фільму заснований на книзі Кейт Снелл “Diana: Her Last Love”. У ролі принцеси Вельської – чарівна Наомі Воттс.

Тоня проти всіх (2019)

І ще одна НЕкомедія з блондинкою. “Тоня проти всіх” – це американський біографічний спортивний художній фільм, знятий режисером Крейгом Гіллеспі. У головній ролі – Марго Роббі. В основі сюжету – історія Тоні Гардінг – однієї з найвідоміших і, безумовно, найскандальніших фігуристок планети 1990 років. На чемпіонаті США з фігурного катання 1994 року колишній чоловік Тоні Джефф Гіллоулі і охоронець Шон Екардт підмовили якогось Шейна Стента зламати праву ногу її найближчій конкурентці Ненсі Керріган, щоб позбавити ту можливості змагатися. Він лише забив ногу Ненсі, а не зламав, але ця травма змусила її відмовитися від участі в національній першості.