Ксенія Мішина розповіла про важку дорогу: «Я просто плакала»

Холостячка Ксенія Мішина написали відвертий пост-зізнання на своїй сторінці в Instagram

Акторка розповіла, як вони з маленьким сином Платоном їхали з України:

«Зізнаюся. Вперше таку сильну, патріотичну та безкомпромісну любов до своєї країни мені подарувала чи скоріше розкрила в мені війна. Особливо чітко я усвідомила це в момент перетину кордону. Хоч я виїжджала в Європу за запланованим і підписаним за півроку до війни контрактом, але спектр почуттів був неймовірним… Раніше я бачила таке тільки у фільмах і вважала це романтизацією, але життя мені це показало. ⠀

Любов і прихильність до своєї землі – ці почуття не сплутаєш ні з чим. Особливий коктейль. По дорозі я плакала. Я практично вила. Платон все питав: «Чому?», а я просто плакала від того, що розпирає почуття болю і любові одночасно. Я не знаю що це, але найбільше сподіваюся, що цей істинний патріотизм народився в душі кожного українця».

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Також у пості Ксенія Мішина поділилась своїми мріями та планами, які першими реалізує після повернення додому:

«Щодня ми з Платоном мріємо і представляємо той день, коли відчинимо двері своєї квартири та вдихнемо знайомий запах затишку та безпеки. Ми постійно говоримо про те, як будемо довго-довго сидіти вдома, валятися на своїх ліжках, дивитися телек, поливати квіти і медитувати зі СВОЇМ Буддою!

Я мрію про те, як знову запалюватиму свічки і з величезною любов’ю прибиратиму кожен куточок свого житла і це більше ніколи не здаватиметься мені рутиною. Тепер все буде інакше!

Тепер ми знаємо – цінність кожного моменту має набагато вищу ставку!⠀

Ми більше ніколи не будемо колишніми! Ми будемо ще кращими!»

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Ми віримо, шо скоро війна в Україні закінчиться нашою перемогою, і ми реалізуємо всі наші плани, яких вже багато назбиралось у кожного. Віримо в ЗСУ, віримо, що скоро всі зустрінемося під мирним українським небом, і Ксенія з Платоном також зможуть повернутися до своєї домівки.

Фото: misha.k.ua

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