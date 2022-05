Переможець Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra та 11 ТОП-виконавців України об’єдналися в NFT проєкті «Міста-герої»

Binance NFT, NFT-маркетплейс Binance, що є провідною світовою блокчейн-екосистемою та постачальником криптовалютної інфраструктури, сьогодні оголосив про запуск колекції NFT від провідних українських художників

У рамках запуску NFT проєкту «Міста-герої» на Binance NFT, Atlas, один з найбільших музичних фестивалів України, зібрав популярних українських музикантів, творчість яких символізує певне місто, на підтримку благодійної ініціативи від Binance NFT. Колекція ілюстрацій від провідних українських художників присвячена 12 українським містам-героям і покликана привернути увагу громадськості до завданих руйнувань від війни.

Кожне місто-герой підтримає зірка-амбасадор. Серед них: переможець Євробачення 2022, гурт Kalush Orchestra, рок-гурт THE HARDKISS, Один в каное, Monatik, ONUKA, Pianoboy, Aнтитіла, Сергій Бабкін, Aртем Півоваров та інші.

Колекцію побудовано за принципом функціональних NFT. Кожен хто придбає токен, також отримає ексклюзивний набір мерчу з автографом від свого кумира. Колекція буде лімітованою, тобто NFT кожного міста будуть доступні лише в 5 екземплярах.

Ілюстрації, що лягли в основу NFT, були створені провідними художниками України. Колекцію ілюстрацій створили: Гарькавець Ірина, Хмура Володимир, Рябова Світлана, Юлія Євтух, Мисик Катерина, Горященко Катерина, Ромащенко Катерина, Коробова Дарія, Анастасія Мельникова, Литовченко Софія.

Кожен NFT є ексклюзивною роботою, і відображає авторське бачення митцем тих несправедливих руйнувань, яких війна завдає цим героїчним українським містам. Однак незмінним мотивом, що об’єднує всі 12 сюжетів – є надія на нашу перемогу, і повернення безтурботного щасливого життя у кожне із цих міст.

Кирило Хом’яков, генеральный менеджер Binance в Україні, сказав:

– Цифрові активи, включаючи NFT, відіграють важливу роль у наданні швидкої та ефективної допомоги у ці важкі для країни часи. Наш проєкт з Atlas Weekend та найкращими українськими художниками на Binance NFT – ще один крок для підтримки наших користувачів, українців та країни загалом.

– Автори малювали рідні міста, свої домівки, та місця, де проводили час зі своїми друзями та близькими. Через візуальне мистецтво ми намагалися передати весь біль і розпач, від втрат та руйнувань, що завдала війна, – розповідає художник Володимир Хмура.

– Зараз як ніколи важливо підтримувати Україну у будь-який можливий спосіб. Саме тому, ми з командою створюємо проєкти, які спрямовані на підтримку українців. Як в мирні часи фестиваль Atlas об’єднував різні види української та світової культури, так і в цьому проєкті, спільному з Binance, поєдналися сучасні технології NFT, популярні українські артисти та художники, а також народні мотиви які присутні в роботах. Ця колаборація в черговий раз доводить наскільки талановита та багатогранна наша нація. Створення проєкту «Міста-герої» – це поєднання музики, мистецтва, новітніх технологій, і боротьби за свободу нашої країни. Ми вдячні нашим артистам за те, що вони не мовчать і взяли на себе відповідальність стати амбасадорами міст, які найбільше постраждали від російської агресії. Віримо, що зовсім скоро в кожному з цих міст ми зможемо провести концерти під мирним небом, – коментує засновник фестивалю Дмитро Сидоренко.

Аукціон розпочнеться 31 травня о 12:00 (за Києвом) і триватиме 7 днів. Весь прибуток від продажу колекції буде переказано у благодійний фонд Music Saves UA на допомогу постраждалим сім’ям у відповідних містах. Підтримати ініціативу можуть усі зареєстровані користувачі Binance.

NFT-маркетплейс Binance використовує таку ж систему облікових записів, що й Binance.com. Поточні користувачі Binance можуть отримати доступ до майданчика і торгувати за допомогою своїх облікових записів на Binance. Нові користувачі можуть просто зареєструватися на Binance.com, щоб створити, або зареєструвати на платформі Binance свої NFT.

Про NFT-маркетплейс Binance

NFT-маркетплейс Binance пропонує відкритий майданчик для художників, творців, ентузіастів криптовалют, колекціонерів NFT і шанувальників творчості по всьому світу з найкращою ліквідністю та мінімальними комісіями. Binance NFT, що складається з двох частин, преміальних подій і торгового ринку, містить цінні предмети колекціонування та доступний торговий майданчик для всіх своїх користувачів.

Для отримання додаткової інформації відвідайте https://nft.binance.com/

Для співпраці творців і художників: nft@binance.com

Про фестиваль Atlas

Фестиваль Atlas – наймасштабніший фестиваль Східної Європи, який щорічно проходить у Києві в другий тиждень липня, починаючи з 2015 року. На сценах фестивалю у різні роки виступали такі артисти, як: The Prodigy, Kasabian, The Chemical Brothers, LP, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Three Days Grace, Apocalyptica, MONATIK, The Hardkiss, Тіна Кароль, VERKA SERDUCHKA & band та інші.

Фото – Instagram