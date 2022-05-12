Євробачення 2022 року другий півфінал: список учасників

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Сьогодні, 12 травня, ми побачимо вже другий півфінал конкурсу Євробачення 2022
Україну вже представив гурт Kalush Orchestra. Це сайд проект гурту Kalush, які компонують сучасний український реп, хіп-хоп та етномотиви. У ній беруть участь два мультиінструменталісти, у тому числі Ігор Діденчук — учасник гурту Go_A, який представляв Україну на Євробаченні у 2021 році.
Новий канал пропонує ознайомитись з піснею кожного учасника у другому півфіналі конкурсу Євробачення 2022. Порядок виступів, визначений жеребкуванням, збережено.
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