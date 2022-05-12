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Євробачення 2022: список учасників другого півфіналу (ВІДЕО)

Євробачення 2022 року другий півфінал: список учасників

Сьогодні, 12 травня, ми побачимо вже другий півфінал конкурсу Євробачення 2022

Україну вже представив гурт Kalush Orchestra. Це сайд проект гурту Kalush, які компонують сучасний український реп, хіп-хоп та етномотиви. У ній беруть участь два мультиінструменталісти, у тому числі Ігор Діденчук — учасник гурту Go_A, який представляв Україну на Євробаченні у 2021 році.

Новий канал пропонує ознайомитись з піснею кожного учасника у другому півфіналі конкурсу Євробачення 2022. Порядок виступів, визначений жеребкуванням, збережено.

Фінляндія: The Rasmus — Jezebel

Ізраїль: Michael Ben David — IM

Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano

Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black

Грузія: Circus Mircus — Lock Me In

Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am)

Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper

Австралія: Sheldon Riley — Not The Same

Кіпр: Andromache — Ela

Ірландія: Brooke — That’s Rich

Північна Македонія: Andrea — Circles

Естонія: Stefan — Hope

Румунія: WRS — Llámame

Польща: Ochman — River

Чорногорія: Vladana — Breathe

Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You

Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer

Чехія: We Are Domi — Lights Off

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