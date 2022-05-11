Євробачення 2022: «Якщо виграємо, то гроші від проданої статуетки віддамо Україні»

Український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі Євробачення-2022 з піснею Stefania та потрапив у фінал конкурсу

Kalush Orchestra гідно представили Україну цього року на пісенному конкурсі. Після виступу вони подякували Європу за підтримку України.

Проте вони й самі вирішили не залишатись остронь від допомоги. Майже одразу після оголошення результатів, гурт повідомив, що в разі перемоги у фіналі Євробачення-2022, Kalush Orchestra продадуть статуетку переможців на благодійному аукціоні, а гроші віддадуть на потреби України. Про це вони повідомили у себе в Telegram.

Благородно, хлопці! Одразу дві переги однією статуеткою: і країні радість принести, і добру справу зробити.

Фото – Instagram

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