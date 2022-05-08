В інтернеті з’явився сайт, на якому запущено зворотний відлік до моменту, коли впаде Кримський міст

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Кримський міст проходить через Керченську протоку та з’єднує рф з окупованим нею півостровом. У війні проти України він є стратегічним об’єктом. Через нього ворог перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а потім і на південь України. Зрозуміло, що українців дуже цікавить питання: «‎Чи планують ЗСУ вдарити по Кримському мосту?»

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «‎Радіо НВ» прокомментував можливість удару Збройними силами України по вищезгаданому стратегічному об’єкті: «Якщо б у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо».

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Коли впаде Кримський міст? Сайт із зворотним відліком часу до події

Слова Данілова, схоже, надихнули українців. Вони створили сайт із зворотнім відліком до моменту, коли впаде Кримський міст. Що ж, чекаємо!

Все буде Україна!