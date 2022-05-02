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Ед Ширан та Антитіла випустили спільну пісню: Слухаємо!

Ед Ширан та Антитіла – 2step: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Це сталося! Британський співак Ед Ширан та український гурт «Антитіла», учасники якого зараз стоять на захисті України, презентували спільний трек «2step».

«Пропозиція від команди Еда записати спільну пісню – це ще одне вираження підтримки з боку народу Великобританії та безпрецедентний вчинок, який гарантовано створить потужні імпульси, – написали «Антиьіла» на свої сторінці в інстаграм. – Антитіла виконували свою роботу як солдати, нам було нелегко створювати та записувати українські тексти та вокал у студії. Крім того, під окупацією була студія Bobina Records, де ми зазвичай записували власні пісні. Але завдяки Максиму Сиволапу, нашому другу та незмінному співавтору й аранжувальнику багатьох пісень, ми зробили свою справу».

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Нагадаємо, що пісню було анонсовано після того, як Антитіла записали звернення до Еда Ширана.

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Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official)

«В українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step я вирішив розповісти його власну історію про те, як почалася війна для моєї родини. І це не тільки моя історія, це історія мільйонів українців, чиї родини розлучили жахливі бомбардування та війна, а іноді й назавжди», – каже Тарас Тополя.

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Усі кошти від монетизації відео на Youtube і гонорари підуть на благодійність Music Saves UA.

«Антитіла» зазначають, що відео присвячене Дмитру Маніфесту, українському режисеру, життя якого обірвалося занадто коротким.

Режисер і продюсер кліпу Дмитро Шмурак — близький друг Дмитра Маніфеста. Він та його команда професійно та досконало реалізували все, що було в його думці, знаючи, що гурт «Антитіла» не зможе повноцінно долучитися до зйомок.

 

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