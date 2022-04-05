Потап шокував відео, на якому мати окупанта міняє сина на гроші

Український артист відреагував на звернення матері рашиста до путіна

Український репер та музичний продюсер Потап опублікував відео з матір’ю російського окупанта, яка вимагала від влади росії компенсацію за втрату годувальника під час «спецоперації» в Україні. Знаменитість шокувала така позиція.

У відео мати російського окупанта говорить: «Я мама военнослужащего России Таджиева Вадима Владимировича, живого или погибшего в ходе военной спецоперации на территории Украины. Обращаюсь к Путину и прошу выделить из специального фонда денежную компенсацию в размере 10 миллионов рублей в связи с потерей кормильца».

Таким чином Потап демонструє докази того, що для росіян життя навіть їхнії дітей нічого не значать.

«Йде торгівля. Ви нічого не отримаєте, крім ганьби. Який жах. Вони міняють дітей на гроші. На гроші, яких ніколи не побачать. Яка ганьба», – прокоментував відео Потап.

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