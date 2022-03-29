Війна в Україні: Оля Полякова запускає онлайн-проект на підтримку військових

Артистка запускає ініціативу для підняття морального духу тих, хто наразі перебуває на передовій

Оля Полякова запустила онлайн-проєкт, за допомогою якого хоче подякувати за героїчну, самовіддану роботу українських військових, медиків, рятувальників — усім людям, які забезпечують захист нашої держави під час війни з росією.

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У рамках цього проєкту будь-який бажаючий має можливість відзначити працю та заслуги українських військових та трудівників фронту. Для цього слід залишити заявку, заповнивши спеціальну форму.

У відповідь Оля Полякова запише оригінальне, у фірмовому стилі, персональне привітання для тієї чи іншої людини, якою поділиться з нею, як в індивідуальному порядку (у особистих повідомленнях), так і у своїх аккаунтах у соцмережах, за якими стежить близько 3 млн осіб. Це чудова можливість познайомити країну з її новими героями, які створюються просто зараз, а також подарувати їм такий необхідний заряд позитивних емоцій та оптимізму.

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Проєкт, ініційований Поляковою, відкритий для всіх бажаючих та є безкоштовним.