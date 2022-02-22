Олена Зеленська в тренді: перша леді обирає модні кольори 2022 року (ФОТО)

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, завжди виглядає стильно, це помітили всі українці

Нещодавно вона стала гостею відкритого діалогу «Турбота про ментальне здоров’я». Для виходу перша леді обрала стильний образ у трендовому відтінку 2022 року. Фото вона виклала в Instagram.

Олена Зеленська виглядала неймовірно елегантно: в спідниці довжини міді та жакеті з широким поясом на талії. При цьому весь аутфіт – смарагдового кольору – одного з найбільш трендових у 2022 році, особливо, цієї весни. Що стосується образу, яким вона доповнила свій лук, то перша леді зібрала волосся в пучок, а в макіяжі вибрала стримані відтінки.

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Фото @olenazelenska_official

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