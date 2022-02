Alina Pash – Тіні забутих предків: переможець відбору на Євробачення 2022 в Україні (слова та переклад пісні)

Стало відомо, хто поїде від України на Євробачення 2022! На сторінках Нового каналу слухай пісню, дивись виступ, читай текст та переклад — Alina Pash – Тіні забутих предків

У суботу, 12 лютого, відбувся відбір на Євробачення 2022 року Україна. Професійне журі та телеглядачі віддали свої голоси за артиста, який їм найбільше сподобався. За підсумками фінального концерту, переможцем Нацвідбору на Євробачення 2022 року в Україні стала Alina Pash. І тепер у травні в італійському Турині Alina Pash побореться за першість на міжнародному пісенному конкурсі з піснею Тіні забутих предків, яка вже полюбилася українцям.

Якщо ти пропустив пряму трансляцію, виступи всіх учасників Нацвідбору в Україні можна переглянути на сайті Нового каналу.

Alina Pash – Тіні забутих предків: слухати онлайн пісню переможця Нацвідбору на Євробачення 2022 від України

Alina Pash – Тіні забутих предків: слова пісні переможця Нацвідбору на Євробачення 2022 від України

Трембіти плачуть за мій вільний народ

Котре століття жиє поміж негод

Племен молитви чули і Перун і Дажбог

Віче формувало код етнічних спільнот

Аби було добре всім вельможим і панам

Боронив із Козаками землю отаман

Моя Батьківщина як дівчина молода

Буде проростати як пшениця золота

Гей, вийди доле із води

Визволь моє серденько з біди

Come out from the water destiny

All my sisters (sisters)

All my brothers (brothers)

Give the drop that all we need

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Imma girl from a small town

My folks, are best described in the writings of Dumas –

One for all, and all for one

Nowadays, Dante would’ve written The Divine Tragedy

But We need Picasso’s dove, it’s The Divine Strategy

In my childhood, girls played with toy dolls,

But I wrote these words, here

Coz my favorite toy was a book of Shakespeare

Just like the Brothers Grimm, I’ll leave behind a piece of me

Remember your ancestors, but write Your own history

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

