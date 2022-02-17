Alina Pash – Тіні забутих предків: переможець відбору на Євробачення 2022 в Україні (слова та переклад пісні)

Стало відомо, хто поїде від України на Євробачення 2022! На сторінках Нового каналу слухай пісню, дивись виступ, читай текст та переклад — Alina Pash – Тіні забутих предків
У суботу, 12 лютого, відбувся відбір на Євробачення 2022 року Україна. Професійне журі та телеглядачі віддали свої голоси за артиста, який їм найбільше сподобався. За підсумками фінального концерту, переможцем Нацвідбору на Євробачення 2022 року в Україні стала Alina Pash. І тепер у травні в італійському Турині Alina Pash побореться за першість на міжнародному пісенному конкурсі з піснею Тіні забутих предків, яка вже полюбилася українцям.
Якщо ти пропустив пряму трансляцію, виступи всіх учасників Нацвідбору в Україні можна переглянути на сайті Нового каналу.
Alina Pash – Тіні забутих предків: слухати онлайн пісню переможця Нацвідбору на Євробачення 2022 від України
Alina Pash – Тіні забутих предків: слова пісні переможця Нацвідбору на Євробачення 2022 від України
Трембіти плачуть за мій вільний народ
Котре століття жиє поміж негод
Племен молитви чули і Перун і Дажбог
Віче формувало код етнічних спільнот
Аби було добре всім вельможим і панам
Боронив із Козаками землю отаман
Моя Батьківщина як дівчина молода
Буде проростати як пшениця золота
Гей, вийди доле із води
Визволь моє серденько з біди
Come out from the water destiny
All my sisters (sisters)
All my brothers (brothers)
Give the drop that all we need
Тіні забутих предків моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever
Imma girl from a small town
My folks, are best described in the writings of Dumas –
One for all, and all for one
Nowadays, Dante would’ve written The Divine Tragedy
But We need Picasso’s dove, it’s The Divine Strategy
In my childhood, girls played with toy dolls,
But I wrote these words, here
Coz my favorite toy was a book of Shakespeare
Just like the Brothers Grimm, I’ll leave behind a piece of me
Remember your ancestors, but write Your own history
Тіні забутих предків моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever
Тіні забутих предків моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever
Фото: @suspilne.eurovision
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